Luego de un exitoso paso por las salas de cine, con grandes números de taquilla y excelentes críticas, la nueva película de Superman finalmente llega a las plataformas digitales.

El aclamado film, dirigido por James Gunn y protagonizado por David Corenswet, se estrenará en exclusiva por HBO Max este viernes 19 de septiembre. Al día siguiente, el sábado 20, la producción también se podrá ver en el canal lineal de HBO.

La película marca un renacimiento para el universo cinematográfico de DC y se centra en el icónico superhéroe mientras navega su doble vida como kryptoniano y como Clark Kent, criado en Smallville. En un mundo que a menudo cuestiona los valores, Superman debe enfrentarse a la amenaza de Lex Luthor y su impacto en la sociedad.

Además de Corenswet en el papel principal, el elenco estelar incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nathan Fillion en el rol de Linterna Verde, Isabela Merced como Mujer Halcón y Nicholas Hoult interpretando al villano Lex Luthor.