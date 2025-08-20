En la mitad de la semana, la plataforma HBO Max lanzó un listado de sus historias más vistas en los últimos días. En variados géneros, las propuestas son las siguientes:

Nosferatu

2024 - Dir: Robert Eggers

Una historia gótica de obsesión entre una joven encantada en la Alemania del siglo XIX y el antiguo vampiro de Transilvania que la acecha y trae consigo un horror incalculable.

Reparto: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Simon McBurney.

Duración: 133 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Destino Final: Lazos de sangre

2025 - Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein

Atemorizada por una pesadilla violenta recurrente, la estudiante universitaria Stefanie regresa a casa para localizar a la única persona que podría romper el ciclo y salvar a su familia de la espantosa muerte que inevitablemente les espera a todos.

Reparto: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Alex Zahara, April Telek, Tinpo Lee, Tony Todd, Brec Bassinger, Gabrielle Rose.

Duración: 110 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Monkey Man: El despertar de la bestia

2024 - Dir: Dev Patel

Kid es un delincuente que acaba de salir de prisión y vive en la India, intentando adaptarse a un mundo marcado por la avaricia y carente de valores espirituales. Allí luchará por buscar venganza por la muerte de su madre y defender a las clases más desfavorecidas.

Reparto: Dev Patel, Pitobash, Sikander Kher, Sobhita Dhulipala, Makrand Deshpande, Ashwini Kalsekar, Vipin Sharma, Adithi Kalkunte, Sharlto Copley.

Duración: 122 minutos.

Origen: Estados Unidos.

Fuente: IndieHoy