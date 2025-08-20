HBO Max estrenó tres películas que ya son tendencia
La plataforma sigue sorprendiendo a suscriptores y tentando a nuevos seguidores.
En la mitad de la semana, la plataforma HBO Max lanzó un listado de sus historias más vistas en los últimos días. En variados géneros, las propuestas son las siguientes:
Nosferatu
2024 - Dir: Robert Eggers
Una historia gótica de obsesión entre una joven encantada en la Alemania del siglo XIX y el antiguo vampiro de Transilvania que la acecha y trae consigo un horror incalculable.
Reparto: Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Simon McBurney.
Duración: 133 minutos.
Origen: Estados Unidos.
Destino Final: Lazos de sangre
2025 - Dir: Zach Lipovsky, Adam B. Stein
Atemorizada por una pesadilla violenta recurrente, la estudiante universitaria Stefanie regresa a casa para localizar a la única persona que podría romper el ciclo y salvar a su familia de la espantosa muerte que inevitablemente les espera a todos.
Reparto: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Rya Kihlstedt, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Alex Zahara, April Telek, Tinpo Lee, Tony Todd, Brec Bassinger, Gabrielle Rose.
Duración: 110 minutos.
Origen: Estados Unidos.
Monkey Man: El despertar de la bestia
2024 - Dir: Dev Patel
Kid es un delincuente que acaba de salir de prisión y vive en la India, intentando adaptarse a un mundo marcado por la avaricia y carente de valores espirituales. Allí luchará por buscar venganza por la muerte de su madre y defender a las clases más desfavorecidas.
Reparto: Dev Patel, Pitobash, Sikander Kher, Sobhita Dhulipala, Makrand Deshpande, Ashwini Kalsekar, Vipin Sharma, Adithi Kalkunte, Sharlto Copley.
Duración: 122 minutos.
Origen: Estados Unidos.
Fuente: IndieHoy