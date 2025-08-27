En los últimos días y con el ánimo de tentar a los exigentes suscriptores, la plataforma HBO Max lanzó tres nuevas series que incluyen acción, drama y aventura.

Twisted Metal - temporada 2

El carismático John Doe está de vuelta junto a Quiet. En esta nueva temporada, la dupla se adentra en el torneo Twisted Metal, un circuito brutal dirigido por el misterioso Calypso, en el que el ganador recibe como recompensa el cumplimiento de cualquier deseo. Pero nada será fácil: Sweet Tooth, el payaso asesino, y Dollface, la hermana de John Doe, también están de regreso. Y para los fans de toda la vida, esta temporada marca la esperada aparición de Axel. Entre alianzas inesperadas, traiciones y reencuentros explosivos, los nuevos episodios prometen carreras mortales y combates llenos de humor en un mundo postapocalíptico donde la única regla es que no hay reglas.

Reparto: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Anthony Carrigan, Michael James Shaw.

Origen: Estados Unidos.

Peacemaker - temporada 2

La nueva temporada sigue a Christopher “Chris” Smith, también conocido como Peacemaker, el superhéroe vigilante, mientras lucha por reconciliar su pasado con su nuevo sentido de propósito, al mismo tiempo que continúa pateando traseros de malhechores en su equivocada búsqueda de la paz a cualquier precio.

Reparto: John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee y Robert Patrick.

Origen: Estados Unidos.

Marcial Maciel: El lobo de Dios

La producción revela la historia del fundador de los Legionarios de Cristo y expone, con documentos inéditos y testimonios de víctimas y expertos, la red de poder e impunidad que lo protegió durante décadas dentro de la Iglesia Católica.

Reparto: Juan José Vaca, José Barba, Alejandro Espinosa, Elena Sada, Carmen Aristegui, Raúl Olmos, Emiliano Ruiz Parra, Jason Berry, Fernando González, Marco Politi, Iacopo Scaramuzzi e Idoia Sota.

Origen: México.

Fuente: IndieHoy