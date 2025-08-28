Hermana Beba: «Acá, en Saint John, la gente es expresiva»

El show que arrasa en el país y fuera de él llega esta semana a San Juan. Será este jueves 28 de agosto, a las 21.30, la Sala Z. El centro cultural recibirá a Hermana Beba con su exitoso unipersonal Mina Bien, un espectáculo que se ha ganado un lugar de privilegio en la agenda teatral gracias a su mezcla de humor corrosivo, crítica social y desparpajo absoluto.

Detrás de la inconfundible rubia Fat está el cordobés Jorge Haddad, creador de un personaje logró imponerse en la cartelera nacional argentina.

En este espectáculo, la celebración de un cumpleaños es la excusa perfecta para tocar temas como: infancia, familia, política y actualidad que se tratados con ironía y sin filtro.

En contacto vía zoom con Canal 13 San Juan, Hermana Beba explicó: “Llego al territorio de San Juan por segunda vez y estoy contenta porque volver con el show en esta estado de maduración óptimo, a punto caramelo, como un vino es un lujo para mí para compartirlo con los sanjuaninos. Este show viene girando hace dos años, es muy dinámico porque comienza con una propuesta amigable de que vengan a festejar un cumpleaños conmigo y después, hay un recorrido por temas de actualidad y el show se va actualizando”, dijo la mediática.

Luego sumó: “Este país no me da descanso, les juro que me indigna, no me da el tiempo pero me lo tomo con calma. Hay mucha gente que ve el show 7 u 8 veces y me dicen que ven mi crecimiento, me ven en mi momento cúspide. Y ahora, los sanjuaninos van a poder hacer la comparación porque hay gente que ya me vio y me va a decir si estoy mejor”.

Acerca de su particular humor, Hermana Beba detalló: “A mi gusta mucho girar por los ‘países’ porque es un público muy expresivo, demostrativo y es buenismo para mí. Pero hay determinadas audiencias que no sabés si están ahí por un estrés post traumático que ríen bajo. Acá en Saint John la gente es expresiva”.

Las entradas para Mina Bien ya se encuentran en preventa en boletería y a través de Passline. La cita será en Pedro Echagüe 451 Oeste, donde Hermana Beba promete dejar su sello en la escena cultural sanjuanina con una función que, más que un show de comedia, se perfila como un verdadero acontecimiento teatral.