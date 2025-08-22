Hernán Brienza: «Sarmiento no estaría muy contento con Milei»

Este viernes en “Mira Quién habla”, Canal 13 San Juan recibió la visita de Hernán Brienza, el reconocido escritor que llegó a San Juan para presentar su libro "José Espejo: El guardián de Evita".

En una charla con Romina González y Gustavo Martínez, el autor comenzó diciendo: “José Espejo es un libro que nació casi de casualidad, siempre cuento esta anécdota porque ilumina un poco nuestro laburo. Un día mi hermana, que es veterinaria me dijo que tenía una compañera que es la novia del nieto de alguien del peronismo importante que quiere hablar con vos. Lo cito a Damián Ferraris en un café y me dice, ‘soy el nieto de Espejo’ y me dijo que era importante. A partir de ahí empezamos a hablar, él estaba investigando y le dije que para mí esto era un libro. Él me dijo que quería hacer una reivindicación de Espejo pero para mí era más. Luego nos pusimos a buscar más, a recrear la vida de José y yo le tengo una profunda envidia a Damián, porque tuvo la posibilidad de bucear en la historia de un abuelo, como mucho de nosotros quisiéramos hacerlo y él contaba con una información de que era el líder de la CGT más importante de la historia del peronismo junto con José Ignacio Rucci”, comenzó a contar el invitado.

“Espejo es el secretario de la CGT entre el 47 y el 52, es el hombre de confianza de Evita y es quien genera el estatuto como lo conocemos ahora, el que logra que la CGT sea un factor de poder real en la política argentina, que manda a construir el edificio histórico que es patrimonio en calle Azopardo, hecho con un diezmo de los trabajadores afiliados. Es el hombre que Evita le manda a comprar las pistolas a Holanda y, un 22 de agosto en el Cabildo Abierto, para decirle a Perón que el movimiento quería que Evita fuera la vicepresidenta”, sumó el autor.

“José Espejo, muerta Evita cae en desgracia dentro del peronismo y, en los últimos años pasa trabajando en el ala internacional del movimiento organizado hasta el 55 que cae preso, lo llevan a Río Gallegos, se fuga, vuelve bajo el gobierno de Frondizi y es torturado por la policía federal -porque creían que traía información de Perón- y luego, una vida de un hombre que quiere reinsertarse en la sociedad y que la sociedad no lo deja solo por haber sido jefe de la CGT. Luego de varios trabajos frustrados, Espejo comienza a vender café en el centro de la ciudad de Buenos Aires", agregó Brienza.

Un libro sobre el presidente de los argentinos

Por otro lado, en la misma línea de las publicaciones, el autor se refirió a su libro “Síntoma Milei”, Brienza detalló: “Milei es mucho más complejo de lo que voy a decir ahora, creo que es un reaccionario radical, aquel que quiere llevar a un estado de cosas anterior y lo quiere hacer con una radicalidad tal que el cambio parezca revolucionario, pero en realidad lo que quiere Milei es llevarnos a la Argentina de 1950 previa a la Constitución Nacional, a un liberalismo donde el Estado que prácticamente no existía”.

“Creo que si Roca se despierta y ve lo que intenta hacer Milei no estaría muy contento pese a las citas que el Presidente dice de Roca, que construyó el Estado, llevó adelante la campaña contra los pueblos originarios sabiendo que esas tierras debían ser del Estado nacional argentino, hizo de la educación privada una pública con lo cual Roca está a la izquierda”.

Sarmiento sobre Javier Milei

Con respecto a Domingo Faustino Sarmiento, el autor dijo: “Sarmiento es un personaje que no es muy querido por el revisionismo histórico, con muchas razones sobre todo por la política represiva que llevó adelante el prócer en Cuyo después de Pavón, pero también hay que reconocer darle a Sarmiento que tenía un proyecto país, muy diferente incluso al de Roca, más allá que la ley de educación de Sarmiento la impone Roca, la forma en que este último reparte las tierras es diametralmente opuesta a la que soñaba el sanjuanino. En su discurso en 1871 viendo el modelo de Estados Unidos dijo ‘tenemos que crear cien mil Chivilcoy’, y eran pequeñas haciendas de 200 hectáreas dadas a los gauchos para que estos se civilizaran con el trabajo y el cultivo agrario, con lo cual se refería a una reforma agraria. Creo que el Sarmiento de esta reforma tampoco estaría muy contento con Milei y tampoco con el que discute la educación pública, que discute que el Estado tiene que hacerse cargo de ella. Sarmiento muere en el exilio y eso habla de un descontento que él, con su brutalidad intentó construir. El sueño de Sarmiento era de un liberalismo quizás un poco más progresista y democrático pese a todas las brutalidades que él cometió en Cuyo”, aseguró el invitado.

Sobre Milei y su gobierno actual el entrevistado expresó: “Creo que Milei es el resultado de varias frustraciones acumuladas en Argentina en términos políticos, sociales e individuales. Hay una acumulación de frustraciones, quizás por las políticas de los '90. Hubo cambios, mejoras que no llegaron a cambiar la realidad de las mayorías. Así vinieron Macri, Alberto Fernández que propusieron distintas cosas y la sociedad tiene que hacerse responsable de lo que votó”.

Presentación

“José Espejo: El guardián de Evita”, se presentará este viernes 22 de agosto, a las 19 horas, en la Biblioteca Popular Sur (Mendoza Sur 1475). En el evento participará Damián Ferraris Espejo, nieto de José Espejo. La presentación se realizará en el marco del Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951.