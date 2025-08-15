Homenaje al Padre de la Patria en el Auditorio Juan Victoria

Este próximo 17 de agosto, a las 21, se realizará un Concierto de Marchas Militares en homenaje al Padre de la Patria, general Don José de San Martín en el Auditorio Juan Victoria al conmemorarse 175 aniversario de su muerte en 1850.

Esta gala especial contará con la participación de la Banda Militar El Tambolar del Regimiento de Infantería de Montaña 22, la Banda de Música Francisco Colecchia de la Policía de San Juan, el Instituto Nacional Sanmartiniano y la intervención artística “La Gesta Sanmartiniana”.

Por si esto fuera poco, este evento además de la importancia de la fecha patria, tendrá un fin solidario a beneficio de CUVHONI (Cuerpo de voluntarios del Hospital de Niños).

Los interesados en sumarse al concierto podrán adquirir su bono contribución de $4.000 en la boletería del auditorio, disponible de lunes a sábado, de 10.30 a 18.