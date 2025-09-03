Homo Argentum llega al streaming

Desde su estreno el 14 de agosto, Homo Argentum, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat con Guillermo Francella en 16 roles, se convirtió en un fenómeno de taquilla al superar el millón de espectadores en apenas 11 días. Sin embargo, el suceso llegó acompañado de una fuerte polémica: mientras el presidente Javier Milei la elogió, gran parte de la crítica especializada fue lapidaria.

Definida como “una colección de chistes malos” por Micropsia Cine y “una suma de estereotipos a medio camino” por La Nación, el film generó opiniones encontradas. Su estructura en minihistorias y personajes estereotipados conecta con el consumo breve de redes sociales, aunque deja poco desarrollo narrativo.

Francella despliega una galería de tipos argentinos, del “garca” al cura villero, en una sátira que muchos ven como una mirada porteñocentrista y con cierto resentimiento hacia la identidad nacional.

Más allá de las críticas, el film sigue en salas y llegará a Disney+ el 19 de diciembre, confirmando que se trata de uno de los grandes fenómenos del cine argentino en 2025.