Hugo Vinzio Rosselot: «Comencé a descubrir que todos tenemos, en el fondo, un lado oculto»

El artista Hugo Vinzio Rosselot inauguró este 19 de septiembre en el Auditorio Juan Victoria su muestra El Lado Oculto, una propuesta plástica que reúne pinturas y esculturas en un recorrido de fuerte carga simbólica y conceptual. La apertura contó con la presencia de familiares, funcionarios y seguidores del reconocido creador, quienes acompañaron este nuevo capítulo de su trayectoria.

En contacto con Canal 13 San Juan el artista comentó: “Soy un chico grande y arrastro en mi vida idea que he ido amalgamando, trabajando, a veces las tenía sin saber que las tenía. Son cosas interiores que luego con el tiempo uno se da cuenta de qué se trata. Fui uno de los que vi el alunizaje, allá por los años '60 y un momento que me quedó grabado fue cuando la nave nodriza, la que queda orbitando se pierde detrás de la luna y se cortá la conexión radial, ahí el mundo queda paralizado, por esta ausencia en el lado oculto de la luna”, comenzó diciendo el artista.

“Esa idea se me fue perfilando con el paso de los años y comencé a descubrir que todos tenemos en el fondo, un lado oculto, que no necesariamente tiene que ver con lo siniestro, maligno, pienso en otra dirección: son esas cosas que como seres humanos tenemos, que no están iluminadas pero que hacen que sea posible lo iluminado”, explicó Vinzio.

La exhibición se organiza en tres momentos que invitan a la reflexión y al diálogo entre memoria, cultura y psicología.

🔹 Homenaje: dedicado a la artista plástica y profesora de artes visuales Laura Valenzuela (1963-2025), cuyo compromiso cultural y paso por la dirección del Centro Cultural Estación San Martín dejaron una impronta profunda en la comunidad.

🔹 Tributo a José Guadalupe Posadas: un reconocimiento al célebre grabador e ilustrador mexicano, creador de las icónicas calaveras —entre ellas, la Catrina—, cuya obra trascendió fronteras y generaciones. En palabras del propio Posadas: “La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, blanca, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera.”

🔹 El lado oculto: núcleo central de la muestra, inspirado en la reflexión jungiana sobre la dualidad humana: “Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad” (Carl Jung). Esta sección invita a mirar la sombra y lo no dicho como parte constitutiva de la experiencia humana.

La propuesta se enriquece con colaboraciones de otros artistas: la curaduría estuvo a cargo del arquitecto Lisandro Vinzio Maggio; la comunicación, de Hugo Vinzio Maggio; los textos literarios, de la escritora Laura Raso —en su segunda cooperación con el artista—; y la música original, compuesta por Juan Marcos Tripolone, especialmente para la muestra, bajo el título El lado oculto.

La exposición permanecerá abierta en el Foyer Sur del Auditorio Juan Victoria hasta el 13 de octubre de 2025, con entrada libre y gratuita.