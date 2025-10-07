Imanol Martínez Dávila: «Todos somos actores en esta vida»

Siempre atentos a los talentos culturales de los sanjuaninos, el ciclo “Vino para contar” regresó a la pantalla del Trece de la mano de Myriam Pérez y Gustavo Martínez.

Con el vino como protagonista principal, el ciclo promete momentos inolvidables e invitados “exquisitos” como el caso de Imanol Martínez Dávila, el artista nacido en San Juan que pasó para contar sobre sus actuales proyectos.

En el comienzo de la entrevista, el invitado dijo: “Hace muchos años conduje este programa, en reemplazo de Gustavo, me puse en el rol de conductor y, luego de observarlo muchas veces, me puse en ese papel”, comenzó diciendo divertido.

Acerca de su decisión de ser actor, Imanol comentó: “Cuando era muy chiquito, en la escuela Ciudad del Sol, tuve a una profesora maravillosa que me abrió ese campo del arte, Mili Yacante. Ahí descubrí un mundo donde jugando se estudiaba, ser otro me encantaba y, nunca dejé de hacerlo. Ada Valdés también me formó y, al terminar la secundario hice títeres con David Gardiol y ahí me decidí a hacerlo. No tenía idea que iba a ser actor y justo se reabrió la carrera”, recordó Martínez Dávila.

Su llegada a la actuación frente a cámara llegó de una manera particular e Imanol lo recordó en la pantalla del 13: “Yo estudiaba teatro en la Universidad Nacional de Córdoba y en alguna materia de 2° año, trabajábamos en conjunto con la carrera de cine. Desde ese ámbito, para sus trabajos prácticos buscaban a gente de teatro y nos dábamos una mano mutuamente. Un día vi un afiche pegado en la salida de la facultad, me animé a probar y me encantó la magia, cómo queda, la sorpresa del producto terminado cuando el proceso es un caos. Cuando sentí ese desafío reconocí lo que quería hacer.Todos somos actores en esta vida aunque no lo sepamos”, aseguró.

Adelantando algunos de sus proyectos, el actor comentó: “En mi faceta como músico, volverá a Brasil a nutrirme de la música de ese país. Ya estuve seis meses viviendo allá y aprendí a tocar samba brasilera, bossa y tengo ganas de hacer una fusión con el rock nacional para grabar un EP. También volver a trabajar en una pizzería de Florianópolis, ver de hacer un show y algo de teatro callejero que allá no hay, vamos a ver qué pasa en la próxima temporada”, cerró el invitado brindando por un encuentro especial con Gustavo y Myriam.

El Dato

“Vino para contar” se puede disfrutar cada viernes, de 21 a 22.30 horas en la pantalla de Canal 13 San Juan.