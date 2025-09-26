Impresionante agenda cultural del fin de semana

De modo veloz, el noveno mes del año está llegando a su fin y, sin demora, la agenda cultural se colma de eventos para todos los gustos y bolsillos.

Desde los diferentes centros culturales independientes y oficiales, las carteleras se viralizan en distintos soportes para locura de los amantes del arte.

Viernes 26 de septiembre

21.30 horas. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. “COME FROM AWAY, Un Mundo Sin Fronteras” en el Teatro Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. “El Auténtico Pirulo” en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

Sábado 27 de septiembre

18.00 horas. “San Juan Florece”, un festival con música, arte y la presentación del Pelado Cordera en el Auditorio Juan Victoria. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. La Impresora: nuevo show de improvisación teatral en el Espacio Franklin. Entradas anticipadas al contacto 264 465-6400.

21.00 horas. FUNGIS + GIGANTE AZUL + OTRØLENGUÂJE en Umbral Cervecería. Contacto para comprar entradas 264 470-5341.

21.30 horas. Teatro con “El Edipo” de Lanotannegra en Cooperativa Teatro de Arte. Contacto para entradas anticipadas 2644986521.

21.30 horas. Murga Agarrate Catalina en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. “Lo Dejamos Acá”, la obra debut de Juli Coria en Sala Z. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. “Pulso Escénico”: obras breves en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. Musica con TÏMO en El Faro. Link de entradas anticipadas. Reservas al 2645899188.

22.00 horas. Superuva en Mamadera Bar con bandas invitadas. Link de entradas anticipadas.

22.30 horas. Fernando Aguilera & Los Energúmenos tocan en Lawn Tennis Club. Derecho a show $3000.

Domingo 28 de septiembre

15.00 horas. Función del musical “El Bosque Encantado” en el Teatro Oscar Kümmel. Link de entradas anticipadas.

16.00 a 21.00 horas. Feria de emprendedores y artesanos en los jardines del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

17.00 horas. Para toda la familia: función de “AVENTURAS MINERAS” en Rawson. Link de entradas anticipadas.

20.00 horas. Ciclo de música “Escuchame una cosita” en cervecería Donata (Rivadavia). Entrada libre y gratuita.

