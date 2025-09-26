De modo veloz, el noveno mes del año está llegando a su fin y, sin demora, la agenda cultural se colma de eventos para todos los gustos y bolsillos. 

Desde los diferentes centros culturales independientes y oficiales, las carteleras se viralizan en distintos soportes para locura de los amantes del arte.

Viernes 26 de septiembre

21.30 horas. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

21.30 horas. “COME FROM AWAY, Un Mundo Sin Fronteras” en el Teatro Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

21.30 horas. “El Auténtico Pirulo” en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

Sábado 27 de septiembre

18.00 horas. “San Juan Florece”, un festival con música, arte y la presentación del Pelado Cordera en el Auditorio Juan Victoria. Link de entradas anticipadas.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

21.00 horas. La Impresora: nuevo show de improvisación teatral en el Espacio Franklin. Entradas anticipadas al contacto 264 465-6400.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

21.00 horas. FUNGIS + GIGANTE AZUL + OTRØLENGUÂJE en Umbral Cervecería. Contacto para comprar entradas 264 470-5341.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

21.30 horas. Teatro con “El Edipo” de Lanotannegra en Cooperativa Teatro de Arte. Contacto para entradas anticipadas 2644986521.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

21.30 horas. Murga Agarrate Catalina en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

22.00 horas. “Lo Dejamos Acá”, la obra debut de Juli Coria en Sala Z. Link de entradas anticipadas.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

22.00 horas. “Pulso Escénico”: obras breves en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

22.00 horas. Musica con TÏMO en El Faro. Link de entradas anticipadas. Reservas al 2645899188.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

22.00 horas. Superuva en Mamadera Bar con bandas invitadas. Link de entradas anticipadas. 

Impresionante agenda cultural del fin de semana

22.30 horas. Fernando Aguilera & Los Energúmenos tocan en Lawn Tennis Club. Derecho a show $3000.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

Domingo 28 de septiembre

15.00 horas. Función del musical “El Bosque Encantado” en el Teatro Oscar Kümmel. Link de entradas anticipadas.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

16.00 a 21.00 horas. Feria de emprendedores y artesanos en los jardines del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

17.00 horas. Para toda la familia: función de “AVENTURAS MINERAS” en Rawson. Link de entradas anticipadas.

Impresionante agenda cultural del fin de semana

20.00 horas. Ciclo de música “Escuchame una cosita” en cervecería Donata (Rivadavia). Entrada libre y gratuita. 

Impresionante agenda cultural del fin de semana

Nota en desarrollo.