Inés Estévez y Germán Palacios llegan al TB con «El hombre inesperado»

Dos grandes nombres de la escena nacional, Inés Estévez y Germán Palacios, desembarcan en San Juan para presentar El Hombre Inesperado, la obra de Yasmina Reza que invita a reflexionar sobre el azar, el destino y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una vida.

Protagonizada y dirigida por los propios Estévez y Palacios, la pieza propone un encuentro tan casual como revelador: dos desconocidos coinciden en un vagón de tren y, a partir de esa situación cotidiana, se abre un universo cargado de poesía, humor e inteligencia. Con un guion que combina suspenso y giros inesperados, el montaje desafía al público a preguntarse cuánto de lo que vivimos responde al destino y cuánto al azar.

La puesta en escena cuenta con un sólido equipo creativo: vestuario de Romina Giangreco, escenografía de Ariel Vaccaro, iluminación a cargo de Ricardo Sica, diseño sonoro y música original de Francisco Sicilia, y la traducción de Gonzalo Garcés.

Una experiencia teatral que interpela

Reconocidos tanto en teatro como en televisión y cine, Estévez y Palacios vuelven a encontrarse sobre el escenario para explorar los matices de lo imprevisto. La obra, que ha cosechado elogios en diferentes escenarios, llega ahora al TB para sumarse a la programación que busca acercar al público sanjuanino lo mejor de la dramaturgia contemporánea.

Entradas y promociones

Las localidades tienen un valor general de $35.000 y cuentan con descuentos del 15% para jubilados, Ticket Joven y Ticket Ya, disponibles exclusivamente en la boletería del teatro, con cupos limitados.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario (lunes a viernes de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; sábados de 9:30 a 14 h; y el mismo domingo de la función desde dos horas antes del inicio). También se encuentran disponibles de manera online a través de Tuentrada.com.

Canal 13 San Juan sorteará entradas en los programas de su variada grilla.

El Dato

“El hombre inesperado”

domingo 5 de octubre, 20 horas

Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.