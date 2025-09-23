Interesantes propuestas culturales para disfrutar la semana

En la última semana de septiembre, la agenda cultural se renueva con espectáculos y eventos locales y nacionales para no dejar de tener en cuenta.

Martes 23 de septiembre

09.00 a 21.00 horas. Muestra “El lado Oculto” de Hugo Vinzio Rosselot de pinturas y esculturas. Foyer sur del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

15.00 horas. Arte e inclusión “Un Viaje Hacia Nunca Jamás” en el Teatro Sarmiento (Destinado a escuelas de educación especial).

22.00 horas. Martes de Jam en La Terraza con Jazzparring. Derecho a show $3500.

Miércoles 24 de septiembre

09.00 a 21.00 horas. Muestra “El lado Oculto” de Hugo Vinzio Rosselot de pinturas y esculturas. Foyer sur del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.00 horas. Música de Cámara en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Jueves 25 de septiembre

09.00 a 21.00 horas. Muestra “El lado Oculto” de Hugo Vinzio Rosselot de pinturas y esculturas. Foyer sur del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

14.00 horas. BAMVFEST 2025 Cuyo, festival de videoclips, en el Museo Franklin Rawson. Charlas, proyecciones y talleres. Entrada libre y gratuita, formulario de inscripción.

18.00 horas. Nueva edición del “Desenchufate en Sociales” con La Sexta en los jardines de sociales.

22.00 horas. Show de los Guasones en la Sala del Sol. Link de entradas anticipadas.

