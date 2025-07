Jaime Muñoz Cantos: "Estoy preparado para lo que venga en La Voz Argentina"

Este miércoles y luego de una noche de talento y música, Jaime Muñoz Cantos, habló con Canal 13 San Juan luego de su ingreso en La Voz Argentina, más precisamente al team Lali.

En el programa conducido por Jorge Olivero, el joven talento contó se comunicó vía zoom y dio más detalles de su increíble performance: “Fue un placer para mí haber representado a la provincia, a Cuyo. Gracias a Dios salió todo en orden, todo como habíamos estado practicando ya que fue una preparación bastante dura y se dio todo bien”.

Con respecto a la elección de su canción dentro de la competencia, “Desencuentro”, de Catulo Castillo y Aníbal Troilo, el músico expresó: “Me gusta mucho el tango y la letra habla de que está desorientado y que no sabes qué trole hay que tomar y que estás perdido en la vida, si bien no me veo reflejado, me impactó mucho la primera vez que lo escuché y siempre fue un tango que me buscó. Se dio que lo eligieron los couchs de Telefe y lo preparamos para hacerlo lo mejor posible”.

Acerca de su vida, Muñoz comentó: “Me crie en Chimbas, en la Villa Unión y Barrio Los Toneles, ahora vivo en Capital, vivo con mis viejos. Mi vida con el boxeo comenzó a los 13 años cuando atravesé un problema familiar y eso fue un cable a tierra, me gustó mucho y seguí en ese camino del deporte, fue lo que me acomodaba por decirlo de alguna manera. La última vez que peleé fue en marzo en un regional y al no poder entrenar, ahora lo dejé hace poco. La idea es volver. Estoy en el club Mocoroa”, comentó el joven talento.

Jaime también se refirió a sus comienzos en la música y relató: “Mi papá es músico y la enseñanza que tengo de la guitarra, de la música, del cantar, del puntear viene de mi papá Esteban Muñoz, conocido en el ambiente musical como El duende de la guitarra”.

Team Lali

El músico, frente a las cuatro opciones para elegir no dudó en apostar por la intérprete de “Disciplina”: Cuando se dio vuelta Lali ya me sentí aliviado, me saqué una mochila de la espalda, estaba nervioso, pensé que no iba a quedar y al darse vuela la cantante me relajé y volví a concentrarme en la canción”, expresó el entrevistado.

“Elegí a Lali en el momento, fue espontáneo porque ella fue la primera en darme la oportunidad de quedar en el programa, de seguir una instancia más y eso tiene mucho valor porque fue la que primero confió, me dio la oportunidad. Esta decisión salió en el momento porque yo tenía pensando irme con Miranda o con Sole por mi admiración hacia esos artistas, pero fue del momento, no lo esperaba yo tampoco”, dijo Jaime.

Lo que se viene

“Ahora, dentro de La Voz, nos reuniremos con los coachs y vamos a batallar con alguna persona del team Lali, una batalla a d��o con una determinada canción, que preparamos juntos y Espósito debe elegir quién continúa, pasa a la siguiente ronda. La canción la elige la producción y veremos qué proponen, yo me siento muy feliz. Estoy preparado para lo que venga”, cerró Jaime disfrutando de su presente profesional.