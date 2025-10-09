Jaime Muñoz Cantos anunció sus próximas presentaciones en San Juan

Este miércoles 8 de octubre, Jaime Muñoz Cantos quedó fuera de La Voz Argentina, el exitoso certamen de Telefe. En instancias de semifinales, el talentoso joven dejó a San Juan en lo alto de la cultura por su estilo, interpretación y compromiso con la música.

Dentro del team Lali, Jaime debió enfrentarse a Alan Lez, uno de los favoritos del reality de formato internacional y que se perfila como el ganador del certamen.

A través de sus redes sociales, Lali Espósito encantada con el talento de Jaime, lo definió como el “niño de oro” y le dedicó emotivas palabras por su paso en el certamen y en su team: “Desde la primera vez que te escuché supe que serías de los favoritos… qué privilegio el mío de acompañarte en este camino”, expresó la cantante.

Sin demora, Jaime agradeció su enriquecedora experiencia y la posibilidad de lograr una popularidad inesperada. Inmediatamente puso manos a la obra y comenzó, junto a su familia a armar una agenda de presentaciones que comenzará en la provincia.

Por si esto fuera poco, Muñoz Cantos ya es artista exclusivo de un conocido especio gastronómico y cultural de Pocito y, tendrá algunas presentaciones en festivales locales, como la Fiesta de la Juventud y Diversidad cultural de Caucete.

En esta oportunidad, el joven padre no estará solo sino que, como en su última presentación en la pantalla de Telefé, el músico subirá a escena con su padre Esteban “El Duende” y Noelia Cantos.

Con la fama y la popularidad ganada, Jaime Muñoz Cantos disfrutará de todo lo ganado en su paso por uno de los canales más grandes de Argentina.