La Voz Argentina vivió sus esperados cuartos de final por la noche del pasado lunes y ahí San Juan estuvo muy bien representada. Jaime Muñoz Cantos no sólo emocionó a todos con su presentación, sino que logró meterse a la próxima fase.

El sanjuanino, habituado a cantar tango, debió defender una canción con una enorme carga emotiva. Debió cantar “Recuérdame” de Carlos Rivera, la canción que se creó para la película de Disney llamada “Coco” y que habla de la importancia de no olvidar a los seres queridos que ya no están.

A pesar de que el sencillo es conocido a nivel mundial, el vocalista cuyano logró hacer una versión propia que logró un enorme aplauso por parte de todos los presentes.

Cabe destacar que en esta instancia el pase a la siguiente ronda depende únicamente del voto de los jurados, incluyendo al propio coach que era algo que no ocurría en las fases previas. Así fue como el primero en ser salvado del Team Lali fue Alan Lez.

A partir de ese momento se generó una gran tensión ya que de los cuatro representantes del equipo, sólo dos iban a seguir en carrera. Para alegría de todos los sanjuaninos, quien ocupó ese último cupo fue Jaime Muñoz Cantos que logró meterse entre los cuatro mejores participantes del certamen.

Mirá la presentación del sanjuanino: