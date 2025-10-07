Jaqueline Yubel: «La cultura tiene que salir al encuentro de la comunidad»

Este martes, Ricardo Rodríguez en su ciclo de Canal 13 San Juan, recibió a Jaqueline Yubel, secretaria de innovación y sustentabilidad productiva de Rawson, con motivo de un evento importante para el municipio.

Se trata de la 16° edición de la Feria anual de la cultura popular y el libro y, sobre el tema, la invitada comentó: “Nos estamos preparando porque mañana miércoles 8 de octubre, será el día de comienzo de este evento organizado con mucho esfuerzo bajo la conducción de Carlos Munisaga. Estamos en el proceso de poner en valor algo tan característico para los rawsinos y la provincia con es la Feria del Libro”, comenzó diciendo la invitada.

“Este evento es un acercamiento de la cultura, el arte nos habita a cada uno de nosotros, entonces desde este punto de vista es algo que nos atraviesa en la vida cotidiana, en la escuela, en otros espacios, siempre la cultura está presente en cada etapa. Este año, el encuentro tiene que ver con esa idea, de volver a pensarnos y habitar ese sentido”, comentó Yubel en su charla con Ricardo Rodríguez.

“Rawson tiene puntos culturales muy importantes que queremos poner en valor y, consideramos que la cultura tiene que salir al encuentro de la comunidad. El primer día estaremos en la Biblioteca Popular Sur para dar comienzo a esta feria, ubicada en Mendoza y Doctor Ortega. La idea es poner en valor las bibliotecas populares como espacios fundamentales”, aseguró la entrevistada.

Para cerrar, Jaquelina comentó: “El viernes tendremos una noche de gala en el Teatro Oscar Kümmel con la idea de visibilizar el teatro y la importancia de los artistas para la cultura con distintas propuestas y el cierre con una obra de Juan Carlos Carta ”El Murmullo" y los esperamos a todos" aseguró la funcionaria rawsina.

Programación completa