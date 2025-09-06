Jorge “Perro Viejo” Serrano: «Mi Vida Loca nos abrió a Latinoamérica»

Este sábado 6 de septiembre, San Juan se llena de alegría por la llegada de la banda con más trayectoria, fiesta y fanáticos de Argentina: Los Auténticos Decadentes.

La formación liderada por Gustavo “Cucho” Parisi, se presentará en los jardines del Auditorio Juan Victoria en el marco de la celebración por los 30 años de “Mi Vida Loca”.

En ese marco, el músico Jorge Serrano, en comunicación con Diario 13 San Juan se refirió al show y dijo: “Los 30 años de ‘Mi Vida Loca’ de los Decadentes los vivimos con una emoción muy grande, porque fue un disco que es muy pibotal en nuestra carrera, nos abrió a toda Latinoamérica y además, nos dio un salto a la popularidad. Escuchando las canciones viejas, nos estamos acordando de cómo fue ese momento, es un tiempo a revisar, re lindo”, comenzó diciendo el artista.

Luego, Serrano habló del público fiel a la banda y a los nuevos fanáticos que se acercan al descubrirlos: “Todo el tiempo vienen seguidores más jóvenes, gente que las contagió o sus hermanos mayores o sus padres y se van renovando las generaciones. Creo que es una de las razones por las cuales los Decadentes seguimos vivos, tocando, girando y siempre fue nuestro orgullo que nuestras canciones y música fuera familiar, para disfrutar en familia y que las distintas generaciones vayan llevando los más chicos. Es un placer, se da mucho eso”.

En un espectáculo que promete ser único, el “Perro Viejo” habló de las canciones que componen el disco “Mi Vida Loca” y las preferencias de los seguidores: “Nosotros tocamos los temas que sabemos que la gente quiere escuchar porque este disco es muy importante para nosotros. Es una gran celebración en donde todos festejamos", aseguró Serrano.

La llegada de Los Auténticos Decadentes a San Juan tiene ese condimento especial de fiesta y encuentro y así lo asegura el entrevistado: “Nuestras expectativas en esta provincia es que la gente la pase bien, armar una especie de celebración conjunta con la gente y los músicos, crear esa especie de cosa sobrenatural que sucede cuando toca un grupo y su público lo disfruta, que canten, que bailen las canciones, que los que lleven invitados o amigos les digan ‘viste que la banda está buena’ y que todos se vayan contentos. Todas esas son nuestras expectativas”.

Para cerrar, Jorge Serrano se refirió a los próximos pasos de la banda: “Nuestro proyecto a futuro es un próximo disco con canciones nuevas, de estudio que seguro la vamos a grabar el año que viene, eso sería el futuro inmediato y el futuro lejano es seguir tocando, deseando y esperando que a la gente le gusten nuestras canciones y seguir ahí empujando, tocando y tocando hasta el fin”.

El Dato

Los Auténticos Decadentes en San Juan

Sábado 6 de septiembre, 19 horas

Jardines del Auditorio Juan Victoria

Link de entradas anticipadas.