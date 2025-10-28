Jorge Rodrigo: «Queremos fortalecer la visibilidad del proyecto»

El prestigioso Auditorio Juan Victoria abrirá sus puertas esta noche, martes 28 de octubre, a las 21:30 horas, para recibir a la Orquesta Escuela de San Juan. La presentación marca el gran concierto de cierre de ciclo de aprendizaje 2025, donde niños y adolescentes talentosos exhibirán su progreso con un repertorio dedicado a las cimas de la música clásica. Esta presentación se realiza en el marco de la temporada de Mozarteum San Juan 2025.

Bajo la dirección del profesor Pablo Grosman, la velada promete destacar el trabajo formativo realizado a lo largo del año y ofrecerá al público sanjuanino la oportunidad de conocer a las nuevas promesas de la música orquestal. La entrada es libre y gratuita.

Entrevistado por Canal 13 San Juan, Jorge Rodrigo se refirió a la presentación y dijo: “Este evento para nosotros tiene una significación especial porque Mozarteum nos ha invitado a cerrar el ciclo oficialmente como un concierto extra, fuera de su programación. Es un reconocimiento a la labor y al buen hacer de la Orquesta Escuela y es el compromiso que tenemos nosotros con esta propuesta”, aseguró.

Luego sumó: “Nosotros queremos fortalecer la visibilidad del proyecto que nació bajo el paragua del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que nos sostiene desde la culturalidad y lo económico a través de un subsidio”.

El momento central del concierto será la actuación solista de Catalina Benegas, una de las jóvenes figuras más destacadas de la Orquesta Escuela. Benegas interpretará la icónica pieza "El Invierno" (Concierto para violín en Fa menor) de "Las Cuatro Estaciones" de Antonio Vivaldi.

Dvořák y el cierre de la noche

La noche de gala culminará con una joya de la música de cámara: el Cuarteto de Cuerdas N° 12 de Antonín Dvořák.

Bajo la batuta de Pablo Grosman, la interpretación estará a cargo de un cuarteto de talentosos jóvenes músicos: Catalina Benegas, Gerónimo Luna, Ana Paula Vargas y Charly Woodhause. Esta pieza de profunda belleza y complejidad pondrá el broche de oro a un año de intenso trabajo formativo.

La cita de esta noche no solo es un concierto de música clásica, sino una celebración de la dedicación y el potencial de las nuevas generaciones de artistas de San Juan.