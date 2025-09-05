José Meni: «La obra busca atravesar a las personas»

Este viernes, en el programa “Mira quien habla”, Romina González y Gustavo Martínez entrevistaron vía zoom a José Meni, responsable de Artística, Formación y Producción del Teatro del Bicentenario.

Con motivo de la  presentación de la obra  El Brote el entrevistado comentó: “Esta obra ha tenido más de 300 presentaciones en Buenos Aires, desde que estreno en el 2023, surge luego de pandemia y es una obra aclamada por la crítica nacional e internacional porque pasó por reconocidos festivales y a tenido programación en teatros fuera de Argentina”, comenzó diciendo.

Teatro del Bicentenario on Instagram: "“EL BROTE” LLEGA A #NUESTROTEATRO 🎭 Una experiencia teatral única llega al #TB con el exitoso espectáculo de Compañía Criolla, “El Brote”, que ha conquistado a público y crítica a nivel nacional e internacional, y que cuenta con múltiples reconocimientos como el Premio Mayor Teatro del Mundo, Premio Florencio (Uruguay), Premio ACE y Estrella de Mar, entre otros. Protagonizado por Roberto Peloni bajo la dirección de Emiliano Dionisi, esta obra propone un juego fascinante entre realidad y ficción, narrando la historia de un actor que empieza a perder la frontera entre su vida y la escena, cuestionando: ¿Qué clase de personaje somos en esta historia? 🗓️ Función única: Sábado 6 de septiembre – 21:30 hs 📍 Sala Principal – Teatro del Bicentenario de San Juan ⏳ Duración: 80 minutos 🎟️ Entradas desde $30.000 a $35.000, con 20% de descuento para jubilados y Ticket Joven (menores de 24 años). 📲 Conseguilas en boletería del teatro o en www.tuentrada.com. @ciacriolla @emilianodionisi @robertopeloni @sebastianezcurra @juanjosebarocelli @experienciaproduccion"

Es una joya, vengo gestionando este proceso desde hace dos años para que la obra llegue a la provincia y me dije que tenía que estar en el teatro y, desde ahí, veníamos buscando fechas y finalmente coincidimos a fines del año pasado y coordinamos esta fecha. Para el teatro tener a Roberto Peloni, el actor de este unipersonal es fabuloso, brillante, la única persona que ha ganado un premio Hugo de oro, por su actuación en un musical, en varias partes del mundo”, expresó Meni.

Las entradas ya se están agotando, son accesibles para ver esta obra de la que estamos orgullosos de recibir y crear una atmósfera única en el teatro. Queremos que la gente conozca esta maravilla de obra tanto de nosotros como de la producción. La obra busca atravesar personas e invita a una reflexión de quién no se preguntó alguna vez si estoy en el lugar correcto, ese es el punto de partida para tocar temas importantes”, aseguró el entrevistado.

José Meni: «La obra busca atravesar a las personas»

El Dato

El Brote

Sábado 6 de septiembre

Teatro del Bicentenario

Link de entradas anticipadas