José Meni: «La obra busca atravesar a las personas»

Este viernes, en el programa “Mira quien habla”, Romina González y Gustavo Martínez entrevistaron vía zoom a José Meni, responsable de Artística, Formación y Producción del Teatro del Bicentenario.

Con motivo de la presentación de la obra El Brote el entrevistado comentó: “Esta obra ha tenido más de 300 presentaciones en Buenos Aires, desde que estreno en el 2023, surge luego de pandemia y es una obra aclamada por la crítica nacional e internacional porque pasó por reconocidos festivales y a tenido programación en teatros fuera de Argentina”, comenzó diciendo.

“Es una joya, vengo gestionando este proceso desde hace dos años para que la obra llegue a la provincia y me dije que tenía que estar en el teatro y, desde ahí, veníamos buscando fechas y finalmente coincidimos a fines del año pasado y coordinamos esta fecha. Para el teatro tener a Roberto Peloni, el actor de este unipersonal es fabuloso, brillante, la única persona que ha ganado un premio Hugo de oro, por su actuación en un musical, en varias partes del mundo”, expresó Meni.

“Las entradas ya se están agotando, son accesibles para ver esta obra de la que estamos orgullosos de recibir y crear una atmósfera única en el teatro. Queremos que la gente conozca esta maravilla de obra tanto de nosotros como de la producción. La obra busca atravesar personas e invita a una reflexión de quién no se preguntó alguna vez si estoy en el lugar correcto, ese es el punto de partida para tocar temas importantes”, aseguró el entrevistado.

El Dato

El Brote

Sábado 6 de septiembre

Teatro del Bicentenario

Link de entradas anticipadas