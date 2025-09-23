José Meni: «Pensamos en estrategias para acercar grandes espectáculos a los sanjuaninos»

Esta próximo 26 de septiembre llega a San Juan la premiada obra de teatro y música “Come from away” al Teatro del Bicentenario.

Por este motivo, José Meni, responsable de Arte, Formación y Producción del centro cultural, se refirió a los detalles que giran en torno a la puesta éxito en Broadway: “Este viernes tendremos en nuestro teatro a una de esas joyas que tenemos el lujo de disfrutar en el Teatro del Bicentenario. Se trata de ‘Come from away’, el espectáculo éxito en Broadway y que tenemos el privilegio de recibir la versión argentina en nuestra provincia. Nos genera orgullo que un espectáculo de esta calidad, con una temática que es un canto de solidaridad, humanidad, situado en el 11 de septiembre en el contexto de lo que sucedió con el atentado de las Torres Gemelas. En este caso es son situaciones paralelas y que tienen que ver con lo que se vivía en los alrededores de Nueva York, más precisamente en Canadá”, expresó el funcionario.

“Estoy feliz de que San Juan pueda recibir y albergar espectáculos de esta magnitud técnica, escénica que son de primera línea que tiene nuestro país. Más de 20 artistas en escena entre actores y músicos que crean una puesta en donde están más que invitados todos”, explicó Meni.

“La llegada de esta obra a la provincia ha sido un trabajo conjunto entre el Gobierno de San Juan y la productora a cargo del espectáculo. Instamos a que la gente pueda venir y disfrutar del espectáculo con precios accesibles y promociones desde el teatro. Muchos productores apuestan a San Juan y necesitan que el público lo vea. Es una charla de gestión pensar en las estrategias para acercar estos eventos a los sanjuaninos. También la ocasión especial para que vengan aquellas personas que no conozcan el TB”, aseguró Meni.

Balance anual

Sobre los eventos y espectáculos que se presentaron en los distintos espacios del TB, el entrevistado comentó: “Por lo que venimos viviendo en estos últimos meses, estamos bien y podemos pensar en este sostén, que le sirva al artista, al teatro y la provincia. San Juan tiene varios espacios culturales, cada uno con su identidad, y son cosas distintas las que se hacen en cada uno, por ejemplo esta obra no se podría hacer en el Teatro Sarmiento, más que nada por una cuestión técnica", cerró José Meni.

El Dato

Come from away

26 de noviembre, a las 21.30 horas

Teatro del Bicentenario

Las entradas, con valores entre $35.000 y $40.000, están disponibles en la boletería del Teatro Bicentenario y a través del siguiente link.