Josefina de Cara: "La obra es un pastiche visual, sonoro y dramatúrgico"

Este martes 13 de mayo, “Mirá quién habla” tuvo la visita de una actriz y directora que llegó a Canal 13 San Juan a invitar a los locales a una puesta imperdible en el Teatro del Bicentenario.

Se trata de Josefina de Cara quien, entrevistada por Gustavo Martínez se refirió a su unipersonal “Una en un sillón” que subirá a escena este viernes 16 de mayo a las 21.30 horas.

“Una en un sillón es una obra unipersonal que vengo haciendo desde el 2017, cuando la empecé a crear. Con 8, 9 años esta obra tiene, con respecto a la dramaturgia, una especia de collage en donde yo quería cantar, actuar . Empecé a recopilar canciones, poesías y luego escribí textos para hilar, por eso lo considero como una narración que va oscilando entre canciones y poesías para contar una historia”, comenzó diciendo la invitada.

“Es el fantasma de una mujer que espera y cuenta esta historia del lugar estereotipado que tiene, de estar esperando sentada en un sillón a que alguien llegue a buscarla. Esta una historia que, de alguna manera, es bastante común y yo lo tomé como un musical patético”, expresó la invitada.

Luego Josefina sumó: “Hay algo que todo lo que va pasando es patético y hay algo que me divertía mucho. Si bien yo me formé en el musical pero quería presentar esto de otra manera. Me río un poco del musical tradicional y esta fue la manera que fui encontrando para apropiarme del género y hacer otra cosa con eso".

“Canto muchos tangos y junto a los boleros creo que tienen algo del melodrama, con esa cosa medio patética que tiene y me parecía muy divertido. De acuerdo desde dónde empiezo a hablar, tiene dos maneras del inicio de esta obra donde también hay una imagen desde donde contar esta historia. Para eso, elegí un vestido muy largo que tengo y cosí un peluche a un sombrero, hay una mezcla de universo visual, sonoro, dramatúrgico… un pastiche de muchas cosas”.

“Una manera de universalizar la obra es como esta espera en donde una condición externa, es decir esperar que haya algo de afuera que me resuelva y van pasando ciertas cosas en la obra que invitan a pararnos desde otro lugar”, cerró la entrevistada.

El dato

“Una en un sillón”

Viernes 16 de mayo, 21.30 horas

Teatro del Bicentenario