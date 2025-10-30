Los alumnos de la cátedra de Piano de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ se presentarán este viernes 31 de octubre, a las 18 horas, en el Aula Magna de la institución. El concierto, de entrada libre y gratuita, reunirá a jóvenes intérpretes de entre 7 y 17 años, quienes mostrarán parte del trabajo realizado a lo largo del año.

La actividad forma parte del espacio formativo de una de las cátedras del Departamento de Música, dirigida por la profesora Nines Aguirre, y será una oportunidad para que los estudiantes compartan con el público las obras que han preparado durante el ciclo lectivo.

“Venimos preparándonos mucho porque vamos a mostrar material que los chicos han estado estudiando durante el año. Estamos muy contentos de poder presentar estas obras y que ellos disfruten compartiendo la música que les gusta tocar”, expresó la profesora Mariana Garrotti.

Por su parte, la docente Ana María Portillo destacó la emoción que genera esta presentación, especialmente para los más pequeños: “Lo lindo de este concierto es que van a tocar todos los alumnos ingresantes, chicos de 6 y 7 años, que por primera vez se subirán a un escenario. Hay mucha expectativa y es algo muy emocionante para ellos”.

En total, 20 alumnos participarán del concierto, con un repertorio centrado en la música académica o clásica, con obras de distintos niveles de dificultad.

Las profesoras invitaron a toda la comunidad a asistir: “Es una hermosa oportunidad para que los familiares, amigos y vecinos acompañen a los chicos, porque ellos disfrutan mucho tocando. Están todos invitados a escuchar, disfrutar y aplaudir fuerte”.