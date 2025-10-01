Juan Guerra: «El público tendrá muchas dificultades para quedarse quieto»

San Juan se prepara para una cita imperdible con el sonido local. La banda sanjuanina Poscasete subirá al escenario de la Sala Auditórium para ofrecer "POSCASETE, UNPLUGGED", un espectáculo que promete ser único para los amantes de la música, emulando la mística de los legendarios MTV Unplugged.

Invitado a Canal 13 San Juan, Juan Guerra comentó: “Estamos muy contentos porque el viernes nos presentamos en la Sala Auditórium, por segunda vez. Seremos once personas en escena con la suma de cuerdas, en esta idea de unplugged. Tenemos violines, viola, violonchelo y coros con la percusión de Martín Castro”, dijo el invitado.

Luego sumó: “El público tendrá mucha dificultad para quedarse quieto, no sé cómo harán. El show es ‘de joda’ con música en donde exploramos géneros como el disco, el funk, el rock, el indie, entre otros. Hacemos un par de covers junto con nuestros temas escritos por todos”, comentó.

Lejos de sus habituales fusiones de funk, pop y música disco, Poscasete se atreverá a despojarse de la electricidad. El cuarteto -conformado por Juan Guerra, Sebastián Arnaez, Fabricio Norte y Lucas Rico- presentará reversiones íntimas y acústicas de su ya conocido repertorio, en lo que han bautizado como una "auténtica experiencia postcasetera" en formato desenchufado.

El show no solo contará con la química de sus integrantes, quienes han conquistado al público con su estilo fresco y bailable, sino que también estará enriquecido con invitados especiales y una puesta en escena innovadora que busca crear una atmósfera única. Será una oportunidad inmejorable para redescubrir la calidad compositiva de la banda desde una perspectiva más vulnerable y cercana.

El Dato

Poscasete

Viernes 3 de octubre a las 22 horas.

Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Link de entradas anticipadas.