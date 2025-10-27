Juanes llega a Cuyo con un show imperdible

Esta semana, un artista internacional popular llega a Cuyo para presentar un show imperdible. El colombiano Juanes anunció su presentación en Mendoza, un destino cercano lo que convierte a este concierto en un plan perfecto para los sanjuaninos amantes de la música latina.

El multipremiado cantautor se presentará el próximo jueves 30 de octubre, a las 21:30 horas, en el Arena Maipú Stadium de Mendoza. Una oportunidad inmejorable para disfrutar de uno de los shows más esperados del año en la región de Cuyo.

Juanes aterriza en Argentina para una mini-gira que también incluye Buenos Aires y Córdoba. Su recital en Mendoza promete ser un recorrido vibrante por sus grandes éxitos, esos himnos que lo consagraron a nivel mundial: "Es por ti", "Volverte a ver", "Me enamora" y, por supuesto, la icónica "La camisa negra".

Además, el público podrá deleitarse con las canciones de su producción más reciente, "Vida cotidiana", un álbum que demostró su vigencia al ser reconocido con un Latin Grammy y un Grammy anglo.

Como un guiño a la música popular argentina y para calentar los motores de su tour, Juanes acaba de estrenar una versión cumbia de "La camisa negra" junto a los músicos Un Poco de Ruido y Pinky SD.

Esta fusión rítmica, que nació durante su última visita al país en un programa de cumbia, ya está disponible en plataformas y será, sin dudas, uno de los momentos más bailables del show en Mendoza.

Link de entradas anticipadas.