La actriz e influencer Juli Coria, que se consolidó como furor en redes sociales con millones de visualizaciones, llega a la región de Cuyo con su primera comedia teatral, Lo dejamos acá. El espectáculo se presentará el 26 de septiembre en el Teatro El Círculo de Mendoza y el 27 de septiembre en la Sala Z de San Juan, en el marco de una gira que se suma a las funciones que la artista ya viene realizando en la emblemática Calle Corrientes de Buenos Aires.

Juli Coria llega a San Juan con su comedia éxito en la calle Corrientes

En esta propuesta producida por Zeratype y RGB, Coria despliega sobre el escenario el humor y la verborragia que la convirtieron en un fenómeno digital. La obra, coescrita y dirigida por Martín Goldber, explora con frescura los dilemas de los “jóvenes no tan jóvenes”, entre astrología, ansiedad, terapia, relaciones y la siempre presente crisis de los 30.

Julieta Coria 🌸 on Instagram: "LO DEJAMOS ACÁ 🔮 Estas son las próximas fechas de nuestra amada obra 🥳 Entradas en el link de mi bio. Nosotros contentos y agradecidos y ahora nos vamos de gira 🍸 2.El camarín 3.Nuestra foto antes del estreno (nos veíamos jóvenes) 4.Probando semejante vestuario @joseenergia 5. Unas lindas palabras 6.Lo que toda actriz necesita 7.Un público adorable 8. Palabras lindas Volumen 2 9. Yo y yo 10. Inti odiándome 11. Yendo en subte 12. El direc @martingoldber 13. Antes de estrenar se me inflamó un ganglio de saliva (ni idea) 14. Inti siendo Inti 15. Una gran foto 16. Estudiando el final con unas milas 17. La primera vez que me vi en la pantalla (estaba rota jaja) 18. Probando mic y un plano hermoso de mi axila Si llegaste hasta acá, gracias ✨ A veces me olvido de lo hermoso que estamos viviendo, esto me hizo recordarlo."

La historia tiene como protagonista a Gloria, quien a punto de cumplir tres décadas se enfrenta a la incertidumbre y busca respuestas espiando a sus vecinas: Laura, capricorniana y estudiante de medicina, y Florencia, ariana y administrativa. Entre enredos, confesiones y delirios generacionales, la trama ofrece un retrato humorístico y actual de una generación en busca de certezas.

Julieta Coria 🌸 on Instagram: "¿Una pastillita? 💊 #pastillas #elkilombo #psicologia #humor"

Con Lo dejamos acá, Juli Coria confirma su salto del universo digital al escenario, consolidando su presencia en la cartelera porteña y ahora acercando su comedia a los públicos de San Juan y Mendoza.

Link de entradas anticipadas.