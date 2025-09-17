Juli Coria llega a San Juan con su comedia éxito en la calle Corrientes

La actriz e influencer Juli Coria, que se consolidó como furor en redes sociales con millones de visualizaciones, llega a la región de Cuyo con su primera comedia teatral, Lo dejamos acá. El espectáculo se presentará el 26 de septiembre en el Teatro El Círculo de Mendoza y el 27 de septiembre en la Sala Z de San Juan, en el marco de una gira que se suma a las funciones que la artista ya viene realizando en la emblemática Calle Corrientes de Buenos Aires.

En esta propuesta producida por Zeratype y RGB, Coria despliega sobre el escenario el humor y la verborragia que la convirtieron en un fenómeno digital. La obra, coescrita y dirigida por Martín Goldber, explora con frescura los dilemas de los “jóvenes no tan jóvenes”, entre astrología, ansiedad, terapia, relaciones y la siempre presente crisis de los 30.

La historia tiene como protagonista a Gloria, quien a punto de cumplir tres décadas se enfrenta a la incertidumbre y busca respuestas espiando a sus vecinas: Laura, capricorniana y estudiante de medicina, y Florencia, ariana y administrativa. Entre enredos, confesiones y delirios generacionales, la trama ofrece un retrato humorístico y actual de una generación en busca de certezas.

Con Lo dejamos acá, Juli Coria confirma su salto del universo digital al escenario, consolidando su presencia en la cartelera porteña y ahora acercando su comedia a los públicos de San Juan y Mendoza.

Link de entradas anticipadas.