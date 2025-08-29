La agenda cultural despide agosto con eventos imperdibles

Llegó el viernes y la agenda cultural se presentó actualizada y con grandes propuestas en los distintos centros culturales oficiales e independientes.

Viernes 29 de agosto

11.00 y 15.00 horas. “Las Aventuras de Puck” para escuelas en el Teatro Bicentenario. Link para inscribirse.

21.00 horas. Boca de Zorro, Slam poético San Juan en Urquiza 991 sur. Información en redes sociales.

21.30 horas. Música con Martín Krywo en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Orquesta Sinfónica en el Auditorio Juan Victoria con entrada libre y gratuita.

21.30 horas. Teatro con La Bayadera en dermis de tul en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

Sábado 30 de agosto

15.00 horas. Actividad cultural “Cuentos con Color” en la Casa Natal de Sarmiento. Entrada libre y gratuita.

15.00 y 20.30 horas. “5° Encuentro Nacional de Folklore San Juan Danza 2025”. Entradas anticipadas al 2644754413.

18.00 horas. “Joseo”, el Festival Urbano en el Centro Cultural Conte Grand. Entrada un alimento no perecedero.

Domingo 31 de agosto

20.00 horas. Ciclo de música “Escuchame una cosita” en cervecería Donata. Entrada libre y gratuita.

20.30 horas. Teatro “En otras palabras” con Gimena Accardi y Andrés Gil. Link de entradas anticipadas.

