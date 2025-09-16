En una nueva semana de septiembre, la agenda cultural llega para invitar a locales y visitantes a distintas propuestas artísticas.

Martes 16 de septiembre

19.00 horas. Festibach, Primavera 2025. “Bach va al cine”, “Bach una vida apasionada” en Sala de UPCN (Sarmiento 470 sur). Entrada libre y gratuita.

La agenda cultural semanal se presenta atractiva y variada

21.00 horas. Sarmiento en primera persona (vida del prócer recreado con IA). Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

La agenda cultural semanal se presenta atractiva y variada

22.00 horas: Martes de Jam con Luciano Gutiérrez & Electrio en Terraza 420. Derecho a a show $3500.

La agenda cultural semanal se presenta atractiva y variada

Miércoles 17 de septiembre

20.00 horas. Festibach, Primavera 2025. Concierto de órgano en el Auditorio Juan Victoria, Mario Masera solista. Entrada libre y gratuita.

La agenda cultural semanal se presenta atractiva y variada

Jueves 18 de septiembre

17.30 horas. Concierto de alumnos de piano. Profesorado y licenciatura en Educación Musical. Aula 10 del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

La agenda cultural semanal se presenta atractiva y variada

18.00 horas. TOPA llega a San Juan con su musical “Es Tiempo de Jugar” en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

Topa en San Juan.
Topa en San Juan.

21.30 horas. Concierto de Miguel Trápaga junto a Estación Buenos Aires en el Auditorio Juan Victoria. Link de entradas anticipadas.

La agenda cultural semanal se presenta atractiva y variada

21.30 horas. Salvador Oliva presenta “ORO DEL DESIERTO” en el Teatro Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

La agenda cultural semanal se presenta atractiva y variada

Nota en desarrollo.