La agenda cultural semanal se presenta atractiva y variada
Diferentes propuestas se suman a las carteleras de los espacios oficiales e independientes de la provincia.
En una nueva semana de septiembre, la agenda cultural llega para invitar a locales y visitantes a distintas propuestas artísticas.
Martes 16 de septiembre
19.00 horas. Festibach, Primavera 2025. “Bach va al cine”, “Bach una vida apasionada” en Sala de UPCN (Sarmiento 470 sur). Entrada libre y gratuita.
21.00 horas. Sarmiento en primera persona (vida del prócer recreado con IA). Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.
22.00 horas: Martes de Jam con Luciano Gutiérrez & Electrio en Terraza 420. Derecho a a show $3500.
Miércoles 17 de septiembre
20.00 horas. Festibach, Primavera 2025. Concierto de órgano en el Auditorio Juan Victoria, Mario Masera solista. Entrada libre y gratuita.
Jueves 18 de septiembre
17.30 horas. Concierto de alumnos de piano. Profesorado y licenciatura en Educación Musical. Aula 10 del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.
18.00 horas. TOPA llega a San Juan con su musical “Es Tiempo de Jugar” en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.
21.30 horas. Concierto de Miguel Trápaga junto a Estación Buenos Aires en el Auditorio Juan Victoria. Link de entradas anticipadas.
21.30 horas. Salvador Oliva presenta “ORO DEL DESIERTO” en el Teatro Bicentenario. Link de entradas anticipadas.
Nota en desarrollo.