La agenda cultural sorprende por su variedad

Con el arribo de otro fin de semana, la agenda cultural vuelve a sorprender a los locales que ya comienzan a armar sus planes y salidas. Música, teatro, exposiciones, visitas guiadas y ferias entre algunas propuestas imperdibles.

Viernes 8 de agosto

17.00 horas. Mi Primera Chamba, una expo feria laboral en el CCCG. Charla destinada a jóvenes entre 18 y 30 años que le permita ampliar las posibilidades de inserción al mundo laboral. Entrada libre y gratuita.

18.30 horas: Presentación del libro “Efecto Paloma” de Pía Gentile. Sala Emar Costa en la Legislatura. Entrada libre y gratuita.

21.00 horas. La obra “Casa Matriz” de Diana Raznovich en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Concierto de Jorge Rojas en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas

21.30 horas. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. Muestra taller de teatro: “Los Anormales”, la obra dirigida por Leticia Rojas en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Teatro Función de la obra “LUISA” en El Invernadero Teatro. Link de entradas anticipadas.

22.30 horas. Noche de jazz en vivo con Gon Trío en Rocky Bay. Derecho a show $3000.

Sábado 9 de agosto

12.00 a 18.00 horas. Feria de artesanos en los jardines del Mercado Artesanal Luisa Escudero: “Homenaje a los artesanos que preservan nuestra historia”, ubicado en España y 25 de Mayo. Habrá shows en vivo y un sector gastronómico, además de las menciones a los artesanos que ganaron premios en la Expo Rural 2025.

15.00 horas. Festival Contelandia para celebrar el Día de las Infancias en el Conte Grand. Entrada libre y gratuita.

15.00 horas. Cuentos con color: ¡leemos, soñamos y pintamos en el museo Casa Natal de Sarmiento. La actividad es libre y sin inscripción previa.

16.00 horas. “La Feria de los Sueños” emprendedores y artesanos en los jardines del Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.00 horas. Concierto de Jorge Rojas en el Teatro del Bicentenario. Link de entradas anticipadas

Domingo 10 de agosto

20.00 horas. Música con el ciclo “Escuchame una cosita” en cervecería Donata. Entrada libre y gratuita.

