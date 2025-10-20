La Banda Sinfónica de la UNSJ subirá al escenario con su último concierto

La Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anuncia su regreso al escenario principal del emblemático Auditorio Juan Victoria con un concierto que promete deslumbrar a los amantes de los grandes sonidos.

Esta agrupación, que funciona como Cátedra Libre en el Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) desde 2022 bajo la coordinación de los profesores Mariana Cuadra y Franklin Moreno, se ha consolidado como un espacio de encuentro y alto nivel artístico.

La banda está conformada por talentosos profesores y alumnos de la UNSJ, destacados músicos de la comunidad sanjuanina y, en ocasiones especiales, por artistas invitados de provincias vecinas como La Rioja.

Un repertorio que destaca la riqueza sonora

Para esta presentación, los músicos contarán con la dirección del Profesor Atahualpa Vegas como director invitado. Bajo su batuta, el público podrá disfrutar de una selecta variedad de grandes clásicos de la música orquestal, pero interpretados en versiones especialmente adaptadas para la formación sinfónica de vientos y percusión.

Esta particular propuesta busca resaltar las notables riquezas sonoras y la versatilidad de la Banda Sinfónica, ofreciendo al público una experiencia auditiva única. Además, la noche tendrá un momento estelar con la participación del talentoso solista Jeremías Cortez en trompeta.

Una invitación al encuentro cultural

El concierto se perfila como una excelente oportunidad para disfrutar en familia y con amigos de una velada cultural de alta calidad. La Banda Sinfónica de la UNSJ reafirma su compromiso con la escena musical local, y este evento es una ocasión ideal para apoyar y celebrar el talento de los músicos de la región.

El Dato:

Concierto de la Orquesta Sinfónica

Jueves 23 de Octubre, a las 21 horas.

Auditorio Juan Victoria.

Bono Contribución de $3000. Se pueden adquirir en la boletería del Auditorio Juan Victoria (lunes a sábados de 10:30 a 18:00 hs).