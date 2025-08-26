La Hermana Beba llega a San Juan con su espectáculo "Mina Bien en un cumple"
La función se realizará el jueves 28 de agosto en la Sala Z. Entradas anticipadas disponibles.
El próximo jueves 28 de agosto a las 21.30, la Sala Z será escenario de una propuesta singular que combina humor, crítica social y reflexión: Hermana Beba presenta “Mina Bien”, su espectáculo unipersonal.
En esta obra, la artista encarna a Fat, una desopilante rubia que se hizo popular en redes sociales gracias a sus filosos y ocurrentes diálogos con personalidades de la televisión y la política. Esta vez, Fat invita al público a su cumpleaños, una excusa perfecta para desplegar un show cargado de ironía, carcajadas y complicidad con los espectadores.
Lejos de ser una simple comedia, Mina Bien se sumerge en recuerdos de infancia, vínculos familiares y temas de la actualidad argentina e internacional, siempre desde la mirada irreverente y sin filtros del personaje. Con su estilo agudo, Hermana Beba propone un espejo de la sociedad donde la risa y la reflexión van de la mano.
Las entradas pueden adquirirse en la boletería de Sala Z (Pedro Echague de lunes a viernes, de 9 a 13 horas) o de oeste) manera online a través de passline.com.