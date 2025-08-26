El próximo jueves 28 de agosto a las 21.30, la Sala Z será escenario de una propuesta singular que combina humor, crítica social y reflexión: Hermana Beba presenta “Mina Bien”, su espectáculo unipersonal.

En esta obra, la artista encarna a Fat, una desopilante rubia que se hizo popular en redes sociales gracias a sus filosos y ocurrentes diálogos con personalidades de la televisión y la política. Esta vez, Fat invita al público a su cumpleaños, una excusa perfecta para desplegar un show cargado de ironía, carcajadas y complicidad con los espectadores.

Lejos de ser una simple comedia, Mina Bien se sumerge en recuerdos de infancia, vínculos familiares y temas de la actualidad argentina e internacional, siempre desde la mirada irreverente y sin filtros del personaje. Con su estilo agudo, Hermana Beba propone un espejo de la sociedad donde la risa y la reflexión van de la mano.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería de Sala Z (Pedro Echague de lunes a viernes, de 9 a 13 horas) o de oeste) manera online a través de passline.com.