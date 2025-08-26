El próximo jueves 28 de agosto a las 21.30, la Sala Z será escenario de una propuesta singular que combina humor, crítica social y reflexión: Hermana Beba presenta “Mina Bien”, su espectáculo unipersonal.

hermanabeba on Instagram: "ES UNA SITUACIÓN MÍA. M I N A💞B I E N 🇦🇷TRASLASIERRA 1/8 🇦🇷CABA 8/8 [AGOTADA] 🇦🇷MORÓN 9/8 [AGOTADA] 🇦🇷CÓRDOBA 14/8 🇦🇷ROSARIO 16/8 🇦🇷CABA 22/8 🇦🇷SAN ISIDRO 23/8 🇦🇷BANFIELD 24/8 🇦🇷SAN JUAN 28/8 🇦🇷MENDOZA 30/8 [AGOTADA] 🇦🇷SAN LUIS 31/8 🇦🇷LA PLATA Nueva! 5/9 🇦🇷PILAR Nueva! 12/9 🇦🇷PALOMAR 20/9 🇺🇾MONTEVIDEO 3/10 🇪🇸BARCELONA Nueva! 26/10 🇪🇸MÁLAGA Nueva! 29/10 🇪🇸MALLORCA Nueva! 5/11 🇪🇸VALENCIA Nueva! 6/11 Tkts en bio💫 Nuevos territorios en canal de difusión🗣️"

En esta obra, la artista encarna a Fat, una desopilante rubia que se hizo popular en redes sociales gracias a sus filosos y ocurrentes diálogos con personalidades de la televisión y la política. Esta vez, Fat invita al público a su cumpleaños, una excusa perfecta para desplegar un show cargado de ironía, carcajadas y complicidad con los espectadores.

Lejos de ser una simple comedia, Mina Bien se sumerge en recuerdos de infancia, vínculos familiares y temas de la actualidad argentina e internacional, siempre desde la mirada irreverente y sin filtros del personaje. Con su estilo agudo, Hermana Beba propone un espejo de la sociedad donde la risa y la reflexión van de la mano.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería de Sala Z (Pedro Echague de lunes a viernes, de 9 a 13 horas) o de  oeste) manera online a través de passline.com.

