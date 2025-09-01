La Oeste Expo Tattoo regresa al Conte Grand con su cuarta edición

El próximo 6 y 7 de septiembre, el Centro Cultural Conte Grand será sede de la cuarta edición de la Oeste Expo Tattoo, un evento que reúne a referentes nacionales e internacionales del arte corporal y que se consolida como una de las propuestas culturales más destacadas de la región.

La convocatoria reunirá a 70 tatuadores de distintas provincias —entre ellas Mendoza, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires— junto a artistas internacionales provenientes de Chile y un importante número de profesionales sanjuaninos.

Además de la exposición y competencias de tatuajes en diversas categorías, la Expo ofrecerá seminarios especializados en tatuaje y piercing avanzado, tanto en modalidad presencial como online. Entre los invitados figuran el chileno Yorggi, reconocido por su estilo neotradicional, y el argentino Lucas Strani, referente con más de 30 años de trayectoria y fundador de una fábrica de máquinas de tatuar. Ambos dictarán capacitaciones y también integrarán el jurado de las competencias.

El programa incluye, además, sorteos, bandas en vivo, shows de rap, DJs y propuestas gastronómicas, en una agenda pensada para toda la familia. Desde la organización remarcan que la Expo busca consolidar al tatuaje como una manifestación cultural y artística en expansión.

Quienes deseen participar de los talleres y seminarios pueden inscribirse a través del 2645281245 o en la página oficial de la Oeste Expo Tattoo.