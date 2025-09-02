La figura de Moria Casán llegará a la pantalla chica en una nueva producción argentina escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, que recorrerá la vida de la artista. Para encarnarla, tres actrices de primer nivel fueron convocadas: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, esta última con el plus de ser su hija.

La propia Casán celebró la elección del elenco: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax, porque van a captar y habitar mi sensibilidad. Van a darles un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Las protagonistas, por su parte, compartieron su mirada sobre el desafío. Cecilia Roth confesó que es la primera vez que interpreta a una persona real y subrayó la magnitud de asumir el rol de un ícono popular: “No se trata de imitarla, sino de descubrir su alma, su identidad privada. Quiero quedarme en ese instante íntimo en el que su espíritu elige qué decir y se transforma en la Moria que todos conocemos”.

Para Griselda Siciliani, el proyecto representa “una gran aventura como actriz, un honor y un desafío enorme”. Mientras que Sofía Gala Castiglione, en un tono personal, definió la experiencia como “un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

De este modo, la biopic promete no solo recorrer la trayectoria pública de Moria, sino también adentrarse en sus facetas más íntimas y en la mirada única de quienes aceptaron el reto de representarla.