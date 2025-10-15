La Oreja de Van Gogh anunció oficialmente el regreso de Amaia Montero

¡La noticia que nadie veía venir! La Oreja de Van Gogh ha sacudido al mundo de la música pop al confirmar el regreso de su voz original, Amaia Montero. La icónica vocalista vuelve a ocupar el lugar que dejó en 2007, tras 17 años de ausencia en la banda.

El bombazo llega apenas unas semanas después de la inesperada salida de Leire Martínez, quien había sido la dueña del micrófono durante 17 años y que dijo adiós en octubre de 2024.

"¡Está ocurriendo!"

Los propios protagonistas fueron los encargados de desatar la euforia en redes con un video de un ensayo del 10 de octubre. Se ve a los chicos (Álvaro, Haritz y Xabi) y, finalmente, aparece la inconfundible voz de Amaia que hizo delirar a sus seguidores desde sus inicios en 1996.

La banda compartió su emoción en el post, hablando de cómo se siente "volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí". Y, con un toque de incredulidad, se preguntaron: "¿de verdad está ocurriendo?". El posteo confirma que han pasado un año escribiendo "nuevas historias" en San Sebastián, y que el horizonte está "repleto de noches mágicas" para sus fans.

Revolución interna

En medio de la alegría por el comeback de Amaia, la banda reveló otro cambio: Pablo, uno de los miembros originales, hará una pausa. "Ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales", explicaron, aunque aclararon que sigue siendo "parte del grupo".

Y, por supuesto, no se puede ignorar la salida de Leire Martínez. La ruptura se anunció a través de un comunicado en su perfil oficial de X (ex Twitter), calificándola como una "decisión dura y difícil" que llegó tras "profundas conversaciones". El motivo, según el grupo, fue que "no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

Este desenlace ocurre meses después de que Amaia Montero hiciera una sorpresiva reaparición pública en un concierto de Karol G, desatando inmediatamente los rumores de su posible regreso. Aunque la banda lo desmintió en su momento, las especulaciones no pararon, hasta que este miércoles 15 de octubre se hizo oficial el milagro del regreso.

"De nuestra amistad y de la pasión por la música, nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", concluyeron los españoles.