Este sábado 3 de mayo, Lady Gaga ofreció un recital inolvidable en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde más de dos millones de personas se congregaron para verla en vivo. El espectáculo, gratuito y masivo, marcó uno de los hitos más importantes de su carrera, no solo por la magnitud de la convocatoria, sino también por el componente emocional que atravesó toda la noche.

La artista estadounidense, visiblemente conmovida, no tardó en expresar su gratitud al público brasileño. "Obrigada, obrigada, Brasil. I love you", dijo con la voz entrecortada tras 45 minutos de show, mientras los asistentes coreaban su nombre con entusiasmo. “Esperaron más de diez años por mí”, recordó Gaga, aludiendo al largo tiempo que pasó desde su última visita al país. Sus palabras, cargadas de emoción, fueron registradas por los fanáticos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

A lo largo del concierto, Lady Gaga interpretó algunos de sus mayores éxitos, como “Alejandro”, “Bad Romance”, “Born This Way”, “Bloody Mary” y “Abracadabra”, entre otros. Cada canción fue recibida con una ovación masiva, en un ambiente de euforia y conexión genuina con el público.

“Brasil, te he extrañado. Esta noche estamos haciendo historia. Gracias por hacer historia conmigo”, exclamó la cantante desde el escenario. En un momento íntimo del recital, compartió: “Me han esperado más de 10 años. Se preguntarán por qué tardé tanto en volver, pero la verdad es que me estaba curando. Me estaba haciendo más fuerte”.

El regreso de Lady Gaga a Brasil no solo fue un espectáculo musical de gran escala, sino también un emotivo reencuentro entre la estrella y su público latinoamericano, que la recibió con un fervor pocas veces visto. La noche quedará registrada como una de las más memorables en la historia reciente de la música pop.

Intento de atentado

Las autoridades brasileñas informaron que desactivaron un plan para cometer un atentado con bombas caseras durante el multitudinario show de Lady Gaga, que reunió a más de 2 millones de personas el sábado por la noche. Por el hecho hay dos detenidos: un hombre capturado en Rio Grande do Sul por posesión ilegal de armas y un adolescente arrestado en Río de Janeiro por almacenamiento de pornografía infantil.

La investigación comenzó tras una alerta de la Subsecretaría de Inteligencia de la Policía Civil, que detectó un plan para atacar el evento con explosivos y cócteles molotov. El operativo, denominado “Fake Monster” —en referencia al disco The Fame Monster— incluyó 15 allanamientos en Río, São Paulo, Rio Grande do Sul y Mato Grosso.

Según fuentes oficiales, el grupo buscaba notoriedad en redes sociales y tenía un discurso de odio orientado contra menores de edad y la comunidad LGBTQIA+. La policía investiga si los detenidos formaban parte de una red que reclutaba a personas por internet para promover actos violentos.