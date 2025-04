Lady Gaga hizo vibrar a Coachella con un espectáculo impresionante

Lady Gaga se convirtió en la gran protagonista de la primera noche de Coachella 2025 con una presentación que, según la crítica especializada, se perfila como una de las más memorables en los 25 años del festival. La artista neoyorquina, de 39 años, ofreció un espectáculo de casi dos horas titulado The Art of Personal Chaos, que combinó dramatismo, teatralidad y una ejecución impecable.

El show funcionó como vitrina de su más reciente álbum, Mayhem, y como homenaje a las distintas etapas de su carrera. Concebido como una ópera pop inspirada en la fama, la identidad y los conflictos internos, el espectáculo comenzó con un mensaje pregrabado protagonizado por dos versiones de la cantante —una vestida de rojo y otra de blanco— que declaraban: “Esta es la manifestación del caos”.

Dirigido coreográficamente por Parris Goebel, el show se dividió en cinco actos que exploraron diferentes facetas de su trayectoria artística: Of Velvet and Vice, And She Fell Into a Gothic Dream, The Beautiful Nightmare That Knows Her Name, To Wake Her Is to Lose Her y el gran final Eternal Aria of the Monster Heart.

Entre los momentos más impactantes, destacaron una versión teatral de “Poker Face” sobre un tablero de ajedrez gigante, donde Gaga se enfrentó a una figura de sí misma con corona blanca —un guiño a “Bad Romance”— y una intensa interpretación de “Perfect Celebrity”, en la que descendió a un pozo de esqueletos. Para “Paparazzi”, apareció con muletas metálicas, remitiendo al videoclip original.

El repertorio incluyó estrenos como “Abracadabra”, “Disease”, “Killah” (junto a Gesaffelstein) y “Vanish Into You”, combinados con clásicos como “Judas”, “Alejandro”, “Born This Way”, “Shallow” y una versión extendida de “Bad Romance” como cierre apoteósico.

El medio Consequence.net calificó el show como “uno de los mejores en la historia del festival”, y destacó: “Gaga juega con la escala de una forma en la que multiplica la furia elevada de su producción. El nivel de detalle y ejecución demostró que es una intérprete teatral sin igual”.