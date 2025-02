Lady Gaga ofrecerá un concierto gratuito en Copacabana

En las últimas horas, Lady Gaga anunció que brindará un concierto gratuito en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el próximo 3 de mayo.

El espectáculo forma parte de la iniciativa "Todo Mundo no Rio", impulsada por la Alcaldía de la ciudad y la productora Bonus Track, con el objetivo de ofrecer eventos internacionales sin costo en los próximos años.

La noticia ya había sido adelantada por el alcalde de Río, Eduardo Paes, quien destacó la importancia de este tipo de eventos para la economía local. "¿Voy a gastar dinero público con Lady Gaga? Sí. Con Madonna también gasté, porque ayudó a construir nuestra identidad", afirmó Paes, en referencia al multitudinario concierto gratuito que Madonna brindó en 2023, al que asistieron 1,6 millones de personas y que generó un impacto económico significativo en la ciudad.

Este evento marcará el regreso de Lady Gaga a Brasil después de 13 años. Su última visita fue en 2012, cuando presentó su gira Born This Way Ball ante 50.000 espectadores en el Parque de los Atletas de Río. En 2017, la artista tenía previsto actuar en Rock in Rio, pero debió cancelar su presentación debido a problemas de salud.

La cantante expresó su emoción a través de sus redes sociales: "Es un gran honor que me hayan invitado a cantar para Río. Durante toda mi carrera, los fans de Brasil han sido parte del alma de los Little Monsters. Me moría de ganas de cantar para ustedes y me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años porque me hospitalizaron". Además, agregó: "Ahora estoy de regreso, me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para que este show sea inolvidable. Prepárense para Mayhem en la playa".

El concierto en Copacabana podría convertirse en el espectáculo con mayor asistencia de la carrera de Gaga, considerando los récords previos de la playa como escenario. Madonna reunió a 1,6 millones de espectadores en su show gratuito en 2023, mientras que los Rolling Stones congregaron a 1,2 millones en 2006.

El regreso de Lady Gaga a Brasil se dará poco después del lanzamiento de su octavo álbum, Mayhem, programado para el 7 de marzo. Su segundo sencillo ya se encuentra entre las canciones más escuchadas en plataformas digitales, aumentando la expectativa por el evento.