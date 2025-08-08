Lectura, imaginación y arte: la Casa Natal de Sarmiento celebra el mes de la niñez con cuentos y colores

Durante todo agosto, la Casa Natal de Sarmiento propone una actividad especial destinada a los más pequeños: “Cuentos con color – leemos, soñamos y pintamos en el museo”, una iniciativa gratuita que combina literatura infantil y expresión artística.

Cada sábado del mes, de 15 a 16 horas, el museo abrirá sus puertas a niñas y niños para disfrutar de una hora de lectura activa, con cuentos narrados en voz alta por docentes colaboradores. La propuesta busca fomentar el interés por la lectura desde edades tempranas, al tiempo que estimula la imaginación y la creatividad.

Luego de la lectura, los asistentes participarán de una actividad plástica donde podrán pintar, dibujar y dejar volar su imaginación sobre el papel.

La entrada es libre y no requiere inscripción previa. La cita es los días 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto, en la sede del museo, con el objetivo de celebrar el mes del niño a través de la palabra, el juego y el arte.