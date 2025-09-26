Este viernes y disfrutando del clima primaveral de septiembre, los alumnos de la escuela Manuel Belgrano llegaron al Parque de Mayo para participar de la Maratón de Lectura al aire libre.

Esta propuesta, tiene como objetivo vincular la naturaleza con la educación de una manera particular. Por esto motivo, el móvil de Canal 13 San Juan dialogó con las maestras Sofía y Cecilia quienes coordinaron a un grupo de estudiantes: “Vinimos a visitar el Parque de Mayo en el marco de la XV Maratón Nacional de Lectura. Vinimos con los chicos de la escuela ubicada en el barrio San Martín para poder leer en un lugar distinto y poder disfrutar del aire libre, de la naturaleza y también para que los chicos puedan divertirse”, dijo la docente Cecilia.

Por su parte, Sofía explicó: “Es importante que ellos participen de la lectura y por eso pensamos en este paseo para que sea mucho más a gusto de ellos, acorde a su edad. Es una actividad para no tenerlos adentro del aula y que sea tan tedioso leer, esto es para que lo disfruten más”.