Leyenda viva: Charly García gana el Konex de Brillante 2025

La Fundación Konex anunció el máximo galardón de la Música Popular Argentina: Charly García ha sido distinguido con el Konex de Brillante 2025, un reconocimiento que consagra su trayectoria como la más sobresaliente de la última década (2015-2024).

Con este premio, el icónico músico se une a un selecto y legendario grupo que incluye a Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015), consolidando su lugar como un pilar fundamental de la cultura nacional.

El Gran Jurado, presidido por Sandra Mihanovich, tomó la decisión tras la entrega de los Diplomas al Mérito a cien personalidades y la posterior selección de los ganadores del Konex de Platino, entre los cuales García fue elegido como la figura más descollante.

Un desfile de estrellas en los Konex de Platino

La edición 2025 del premio reflejó la riqueza y diversidad de los géneros musicales argentinos, otorgando el Konex de Platino a destacadas figuras en diferentes categorías:

Rock: David Lebón y la banda Divididos.

Pop: Lali Espósito, Babasónicos y Miranda!.

Tango: El solista José “Pepe” Colángelo y la Orquesta del Tango de Buenos Aires.

y la Folklore: Los solistas Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi , y el grupo Los Manseros Santiagueños.

, y el grupo Música Urbana: El rapero Wos.

Autor/Compositor: Fito Páez.

Melódico/Romántico: Abel Pintos.

Jazz: Ricardo Lew y Escalandrum.

Tropical: La Delio Valdez.

DJ/Electrónica: Hernán Cattaneo.

Otros premiados con el Platino incluyen a Canticuénticos (Música Infantil), Pablo Agri (Solista Instrumental), CA7RIEL & Paco Amoroso (Alternativo/Nuevo), Fabián “Tweety” González (Productor Artístico), y Leo Sujatovich y Lito Vitale (Arreglos/Orquestaciones).

La ceremonia de entrega de los Konex de Brillante, Platino y otras menciones se realizará el martes 11 de noviembre de 2025 en la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires.