Lil Mow: "Mis letras motivan a la gente a que sueñe"

A pocos días de la llegada de la primavera, el cantante urbano Lil Mow visitó Banda Ancha para anticipar su presentación en el Parque de Mayo. Recibido por Romina González en los estudios del Canal 13 San Juan el invitado comentó: "Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionado y preparado para lo que será el sábado, tratando de que sea un gran evento y alegrar a la gente de San Juan. Muchas veces no se hacen eventos y, ahora trataremos de llevar felicidad a todos", comenzó diciendo el entrevistado.

Luego sumó: "Por una parte está bueno que seamos solo artistas sanjuaninos y que ellos convoquen a su gente, a sus familiares y amigos para apoyar al talento local y que siga creciendo la industria de la música de acá".

Acerca del trabajo de los talentos sanjuaninos y su inserción en el medio artístico, el invitado expresó: "Cuesta trabajar como artista local, pero uno intenta todo el tiempo retroalimentarse de la información de artistas que vienen de afuera o de los productores que entran por ahí, cuando vienen artistas nacionales. Uno intenta obtener información para llevar a los colegas y a la gente que trabaja de la música en San Juan, porque todos entendemos que esta industria aún no tiene esa explosión gigante que hubo en otras provincias y artistas jóvenes y con ganas, todo el tiempo están buscando que eso pase", dijo Lil Mow.

Sobre sus letras y temáticas, el artista comentó: "Para el trap en San Juan sí y no hay público al mismo tiempo. Acá, los jóvenes no se animan a intentar cosas, a ir por eso por el hecho de que siempre gana la mayoría de lo popular, que no está mal, hacer lo que vende. Que en otras provincias, por intentarse y terminó pasando, rompiendo esa brecha y acá, nosotros seguimos intentando y hay algo que hace que no se animen. Todavía estamos descifrando qué es", dijo el artista.

"En la provincia hay muchos artistas de trap y salen nuevos. Se está renovando eso siempre dependiendo de la persona, lo que vive y de eso se trata el género urbano, es un código que existe en este tipo de músico, tener letras de lo vivido. Mis letras motivan a la gente a que sueñe, a que salga adelante, a que sí se puede, que los sueños se cumplen".

"Cuando recién arranqué era súper pesimista y gracias a mi manager descubrí que tener disciplina y metas se cumplen las cosas. Lili mv se compone de familia, amigos. Al principio fuimos descubriendo porque no había productores, no había managers. Todo el tiempo era descubrir, caerse, volverse a levantar, siempre aprendiendo. Todavía nos sigue pasando eso", expresó el artista.

FMK

El invitado se refirió al acercamiento que tuvo con un artista nacional: "FMK él vino a San Juan y pegamos mucha onda con él, compartimos una cena, estuvimos bastante tiempo acá. Lo vimos en los Premios Gardel en Buenos Aires y uno no toma dimensión de lo que está pasando y otros te lo hacen saber.".

Parque de Mayo

Para terminar, el invitado se refirió al Festi Joven en donde se presentará junto a otros artistas para celebrar la llegada de la Primavera: "La gente que vaya al Parque se va a encontrar con un show de Lil Mow, con canciones nuevas y se va disfrutar mucho. Hay una canción que saqué recientemente 'Brújula' y también 'Cromático' y, como siempre la canción 'Ciudad del calor' a San Juan y es como la que la gente se pone eufórica cuando la canto".