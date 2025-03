Linkin Park regresa a Argentina en su cuarta visita al país

Luego de una larga espera, Linkin Park confirmó su regreso a Argentina. La banda estadounidense se presentará el próximo 31 de octubre en el Parque de la Ciudad, en lo que será su cuarta visita al país.

La preventa exclusiva de entradas para clientes Santander American Express comenzará el 1 de abril a las 10:00, mientras que la venta general se habilitará el 3 de abril a la misma hora, ambas a través de la plataforma AllAccess.

El primer show sin Chester Bennington

Este será el primer concierto de Linkin Park en Argentina desde el fallecimiento de su icónico vocalista, Chester Bennington, en 2017. Su última presentación en el país fue ese mismo año en Tecnópolis, durante el Maximus Festival.

El regreso de la banda también incluye shows en Brasil, Chile, Colombia y Perú, marcando una nueva etapa en su carrera.

Nueva formación y un disco en camino

En septiembre de 2024, Linkin Park anunció su regreso a los escenarios con Emily Armstrong (Dead Sara) como nueva vocalista y la salida de su nuevo álbum de estudio, From Zero. Actualmente, la banda está compuesta por Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain.

Además, la banda lanzó recientemente el sencillo "Up From The Bottom", un adelanto de la edición deluxe de From Zero, que verá la luz el 16 de mayo. Esta versión ampliada incluirá tres nuevas canciones y una edición física especial con cinco temas en vivo.

Sobre el lanzamiento, Mike Shinoda expresó: "Estamos muy agradecidos por la increíble recepción de From Zero. Este nuevo capítulo, nuestro continuo viaje con la música y la conexión con los fans, ha sido más de lo que podríamos haber esperado. Gracias por escucharnos".