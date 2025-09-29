Llega a San Juan “Ga, Ga, Ga, y eso”, una comedia inesperada con delirio Pop

La compañía teatral ACME irrumpe en la cartelera sanjuanina con una de las comedias más extrañas y disparatadas de la temporada: “Ga, Ga, Ga, y eso”. Tras su exitoso paso por Mendoza, esta sátira cósmica y delirante tendrá una única función en la Sala Z (Pedro Echagüe Oeste 451) el próximo Domingo 5 de octubre a las 21.30 horas.

La obra, creada y protagonizada por un quinteto de actores que incluye a Laerte Mancuso (quien también dirige y asume la puesta en escena), Marita Santos, Gladys Clavijo, Andrea Folkenand y Darío Di Laudo, promete "volar la cabeza" del público.

Un encuentro en el Uritorco

La sinopsis es tan enigmática como el título. La trama sitúa a tres mujeres al pie del mítico Cerro Uritorco en las sierras cordobesas, cada una con una misión personal: una busca respuestas espirituales, otra está anclada a un recuerdo juvenil y la tercera vive obsesionada con insectos.

Pero lo que comienza como un retiro místico se desboca en un caos interdimensional con la aparición de Gahrrchaa, un extraterrestre caído del cielo con un nombre impronunciable y una "misión secreta".

Según adelanta la producción, el público será testigo de un espectáculo con "confusiones sexuales interplanetarias, mantis religiosas gigantes y encuentros absurdos".

Humor y referencias al Pop Art

El espíritu de “Ga, Ga, Ga, y eso” es el de la comedia absurda, inspirada en el estilo satírico y desbordante de humoristas estadounidenses como Mel Brooks. La compañía ACME se propuso llevar las ideas extrañas al extremo, sin preocuparse por la coherencia, para reírse de todo a través del humor verbal y la sátira.

Esta impronta se traduce también en la escenografía y el vestuario. La obra abraza la estética Pop Art de los años 50 y 60, aquella corriente que usaba los íconos de la cultura de masas -incluidos cohetes, monstruos y extraterrestres de la ciencia ficción- con una mirada irónica y colorida. Los colores vivos, los diálogos disparatados y la forma exagerada de moverse de los personajes crean un universo kitsch y visualmente impactante, que se completa con la música y canciones originales de Bob Palmieri.

La obra es una invitación a reírse de la espiritualidad, la ciencia y los delirios místicos. Las entradas están disponibles a través de Passline.

Ficha Artística