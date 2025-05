Llega a San Juan el tributo internacional a Michael Jackson con Sergio Cortés

El próximo jueves 22 de mayo a las 21 horas, el Teatro Sarmiento será escenario de un evento imperdible: The Michael Jackson Experience, el espectáculo tributo número uno del mundo, protagonizado por Sergio Cortés, reconocido internacionalmente como el doble oficial del Rey del Pop.

Con una puesta en escena de alto nivel, músicos en vivo, cuerpo de baile y un despliegue audiovisual impactante, el show promete revivir la magia de los conciertos más emblemáticos de Michael Jackson. Después de girar con éxito por Europa, Asia y América, agotando localidades en cada destino, Cortés llega a la Argentina con una propuesta que ya fue aclamada por miles de fanáticos.

Durante la velada, el público podrá disfrutar de clásicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Smooth Criminal” y “Man in the Mirror”, en un espectáculo cuidado al detalle que no solo reproduce la música, sino también los gestos, coreografías y la energía inconfundible del artista que marcó a generaciones.

The Michael Jackson Experience es mucho más que un tributo: es un viaje emocional por el legado musical de uno de los íconos más influyentes del pop mundial, pensado para fanáticos de todas las edades.

Las entradas ya están disponibles en tuentrada.com.