El próximo viernes 19 de septiembre, el Teatro del Bicentenario abrirá las puertas de su Sala Auditórium para recibir a Amor amor, un espectáculo lírico que revive el esplendor de la opereta vienesa con un elenco integrado íntegramente por artistas del Teatro Colón.

La propuesta combina teatro, música y danza en una puesta que transita de la pasión al humor y de la ternura a la picardía, ofreciendo una experiencia fresca, elegante y emotiva. Con una cuidada selección de melodías de Franz Lehár y Oscar Straus, la obra busca transportar al público al universo del amor y el glamour vienés.

Amor amor ya se presentó en escenarios de gran prestigio como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Museo del Cabildo de Luján y la Manzana de las Luces, consolidándose en cada función como una verdadera celebración artística.

Las entradas tienen un valor de $18.000, con descuentos especiales, y pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario -de lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 9:30 a 14- o a través de la plataforma Tuentrada.com.