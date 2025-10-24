Llega el “Sanjuaniiiños” en su 7° edición y con nuevos destinos

San Juan se prepara para recibir la séptima edición de su festival de teatro para las infancias, "Sanjuaniiiños". Este año, el encuentro estrena un formato "Itinerante" que llevará las artes escénicas a distintos puntos de la provincia, buscando descentralizar la cultura y fortalecer el vínculo entre el arte y la educación. Las funciones se desarrollarán el lunes 27 y el viernes 31 de octubre.

Declarado de interés cultural, social y educativo, el festival "Sanjuaniiiños" tiene como misión principal acercar a los niños y niñas al teatro, promoviendo la participación activa, la reflexión y el desarrollo cultural desde el ámbito escolar.

En esta séptima entrega, el cambio de formato a "Sanjuaniiiños Itinerante" marca un hito. Esta propuesta busca expandir sus horizontes y llevar el espectáculo a zonas que históricamente han tenido menos acceso a este tipo de eventos culturales. El lema central sigue siendo: "llevar la escuela al teatro y el teatro a la escuela".

El encuentro tendrá un hecho histórico: por primera vez, el festival llegará al departamento de Valle Fértil. La función inaugural será el lunes 27 de octubre, a las 14:30, en el Salón Cultural José Segundo Núñez. La obra elegida para este debut es “De la mano de Belgrano”, presentada por el elenco Marabunta Teatro de la provincia de Mendoza.

La segunda jornada se llevará a cabo el viernes 31 de octubre, a las 10, en la Escuela María Luisa Villarino de Del Carril, ubicada en Capital. En esta oportunidad, el público infantil disfrutará de la obra “Se armó la Chacota”, a cargo del elenco sanjuanino La Chacota.

El festival, de carácter nacional, apostó en esta edición por una programación con marcado sello cuyano, que reúne talentos y producciones de San Juan y Mendoza. Su propuesta busca captar el interés por la actividad artística en un nuevo público joven, garantizando que el teatro sea un derecho para todas las infancias de la provincia.