El próximo sábado 23 de agosto, el Centro Cultural Conte Grand se prepara para una tarde de pura música y diversión con el 4° Festival de Bandas Infantiles, "Yo juego" edición Rock. A partir de las 16, este evento gratuito promete ser el plan perfecto para disfrutar en familia, con un line-up de lujo y actividades para todas las edades.

Desde las 16 hasta las 21, nueve bandas y dos solistas infantiles subirán al escenario para deslumbrar con su talento y sus mejores temas. Entre los artistas confirmados se encuentran Alto Parlante, Xnitx, Bandoleras, Bombas Rockeras, Calaveras Negras, Clara, Fórmula 9, Gatas Vampiras, Leopardos, What!? y Yellow Street.

Conte Grand on Instagram: "🤘🏻⚡🎸 ÉSTE SÁBADO SE VIENE "YO JUEGO" 🤟🏻⚡🎸 4° FESTIVAL DE BANDAS INFANTILES EDICIÓN ROCK 📅 SÁBADO 23 DE AGOSTO 👍🏻 A PARTIR DE LAS 16 HS 📍 CENTRO CULTURAL CONTE GRAND 🎟️ ENTRADA LIBRE Y GRATUITA @drmarorrego @guidoromerook @eduvarelaoro @marcelazegaib @soyelposho @sisanjuanok @turismoculturaydeporte @cultura.sanjuan @jardinderock @floradeldesierto"

Pero la música no será la única protagonista. El festival también contará con una feria de emprendedores con una variada oferta que incluye juguetes, stickers, cuadros, papelería y propuestas gastronómicas.

Llega la cuarta edición de “Yo juego” al Centro Cultural Conte Grand

Además, los más chicos tendrán un espacio exclusivo para ellos con una zona de juegos que tendrá desde kermeses deportivas, tiro al blanco, encestadas y circuitos de desplazamiento, hasta propuestas artísticas como el "arte espacial". También habrá un rincón de lectura, exploración de ciencia, baile, fútbol y circo.

Llega la cuarta edición de “Yo juego” al Centro Cultural Conte Grand

La entrada es libre y gratuita y la invitación es a sumarse a una jornada donde la creatividad, la música y el juego se unen para celebrar el talento de los artistas más jóvenes.

Llega la cuarta edición de “Yo juego” al Centro Cultural Conte Grand