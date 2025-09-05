Llegó la agenda cultural del primer “finde” de septiembre

En el primer fin de semana del mes de la primavera, las carteleras y espectáculos de distintas salas y espacios culturales invitan a los sanjuaninos a disfrutar del arte en todas sus expresiones.

Viernes 5 de septiembre

17.00 horas. Pequeño Pez celebra sus 10 años en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas

21.30 horas. Teatro “Dónde está Amanda?” en la Biblioteca Franklin. Entradas anticipadas al 2646299545.

21.30 horas. “Fragmentos de Pasión” de OBCAENUM regresa a la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Compañía Proyecto Tango San Juan presenta “OTRA VEZ” en el TB. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Concierto de Orquestas Juveniles y Ensamble de Trombones y Tuba en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

22.00 horas. Música con El Plan de la Mariposa en la Sala del Sol. Link de entradas anticipadas.

Sábado 6 de septiembre

18.00 horas. Festival del Inmigrante en el Parque de Mayo (detrás del Monumento a San Martín). Entrada libre y gratuita.

18.00 horas. “Bailar Temprano”: una tarde de pop, danza y performance en el Chalet Cantoni. Link de entradas anticipadas.

19.00 horas. Los Auténticos Decadentes celebran los 30 años de “Mi Vida Loca” en los jardines del Auditorio Juan Victoria. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Nuevo show de Impro de Silla Demás en el Espacio TeS. Link de entradas anticipadas.

21.00 horas. Ensamble Barroco presenta “Pequeños Mundos” en el TB. Conseguí tus entradas en boletería (lun a vie de 9:30 a 14 y 16 a 20 h, sáb de 9:30 a 14 h) o en TuEntrada.com

22.00 horas. Alejandro Lerner en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

Domingo 7 de septiembre

20.00 horas. Pedro Aznar en el Teatro Sarmiento. Link de entradas anticipadas.

20.00 horas. Ciclo de músicos emergentes “Escuchame una cosita” en cervecería Donata. Entrada libre y gratuita.

