Llegó la agenda cultural semanal de septiembre

Comenzó un nuevo mes y, como era esperado, la agenda cultural se renueva y promete espectáculos imperdibles. En esta oportunidad, desde este martes se presentan eventos variados para todos los públicos.

Martes 2 de septiembre

9.00 horas: Muestra “Sarmiento, su legado” en el Museo Casa de Sarmiento. Entrada libre y gratuita.

22.00 horas. Música con Martes de Jam Tesla Jazz en La Terraza. Derecho a show $3500.

Miércoles 3 de septiembre

16.00 horas. Clases de folklore para adultos mayores en la Casa Natal de Sarmiento. Link de información.

Jueves 4 de septiembre

18.30 horas: Visionado + Debate de capítulos de Black Mirror en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. Entrada gratuita.

21.00 horas. Lanotannegra Teatro presenta “El Edipo” en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. “La obra de las Beatrices” en el Espacio Franklin Teatro de Arte. Entradas anticipadas al 264 505-9498.

22.00 horas. Lisandro Aristimuño Trío en el Auditorio Juan Victoria . Link de entradas anticipadas.

