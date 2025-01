Lollapalooza Argentina 2025: se conocieron los nuevos sideshows

Apenas unos meses antes de su realización, Lollapalooza Argentina acaba de anunciar nuevos sideshows para su edición 2025.

El festival se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, y contará con una serie de espectáculos en venues más chicos, antes y después del gran evento.

A los ya confirmados shows de Foster the People, The Marías, Fontaines D.C., Girl In Red, JPEGMAFIA, Nathy Peluso y Marina Reche se suman Parcels y Benson Boone.

Parcels

Miércoles 19 de marzo en el C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA)

Parcels es un referente de la indietronica, con un repertorio bailable, fresco, lleno de vocals irresisitibles y un vivo electrizante, detalló el portal de música IndieHoy.

Entradas a través de All Access desde el 22 de enero a las 10 en preventa exclusiva para clientes Santander American Express, y en venta general con cualquier medio de pago desde el 23 de enero a las 10 horas.

Benson Boone

Lunes 24 de marzo en Teatro Vorterix (Federico Lacroze 3455, CABA)

Benson Boone es la revelación pop estadounidense. Llega para presentar Fireworks & Rollerblades, su primer álbum, que incluye éxitos como “Beautiful Things”.

Entradas a través de All Access desde el 22 de enero a las 10 en preventa exclusiva para clientes Santander American Express, y en venta general con cualquier medio de pago desde el 23 de enero a las 10.