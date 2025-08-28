Lollapalooza Argentina 2026: se anunció el increíble line-up de artistas

Después de meses de rumores y expectativas, finalmente se develó el line up de Lollapalooza Argentina 2026, que promete ser una edición histórica. El festival, que marcó un antes y un después en la forma de vivir la música en vivo, celebrará su segunda década en el país con una propuesta inédita: diez headliners internacionales que encabezarán las tres jornadas previstas para el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

En lo más alto de la grilla figuran Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, consolidando una apuesta que combina diversidad estilística y nombres de peso en la industria global.

La lista de artistas internacionales continúa con figuras como Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, DJO, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, Bunt., Royel Otis, TV Girl, The Dare, Horsegiirl, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I Trust, Riize, Viagra Boys, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, RØZ, Hamdi, Nasa Histoires, Timø, entre muchos otros.

La presencia nacional también dirá presente con nombres históricos y emergentes: Ratones Paranoicos, Soledad, Massacre, Six Sex, Yami Safdie, Saramalacara, Marttein y Mora Fisz, junto a una nueva camada de artistas como Militantes del Clímax, Ezequiel Arias, Joaquina, CEROUNNO, Félix Vestre, Terra, Reybruja, Paula Os y Jero Jones, que completan un mosaico sonoro de múltiples géneros y estilos.

Con esta grilla, Lollapalooza Argentina 2026 no solo reafirma su lugar como el festival más convocante del país, sino que también se consolida como un escenario de encuentro entre la música global y la escena local, en un despliegue que promete hacer historia.